Krzywdzenie Stefana

Dziś sytuacja jest taka: prokuratura może skutecznie skompromitować i ubabrać opozycyjnego polityka, a sąd go całkowicie oczyścić. Polska. Napisałem „dziś”, bo wyrok uniewinniający Stefana Niesiołowskiego jest nieprawomocny, więc wiele może się wydarzyć. Niemniej to, co się stało, już się stało. Zastrzegam, że nie wiem, kto ma rację, i nie wiem komu wierzyć – czy prokuraturze, czy sądowi.