Moje votum separatum

Tak odpowiedziała mi pewna zakonnica na pytanie, jak wytrzymuje upał w czarnym habicie. To była zabawna riposta w ustach drobnej, ujmującej dobrocią zakonnicy, ale gdy przenieść ją do naszej rzeczywistości, to jest to dobitne podsumowanie naszej mizernej kondycji ludzkiej. Niestety „bestialsko” przyzwyczajamy się też do masakry wojennej tuż za naszą granicą, bo to nie nasze dzieci drepczą po ruinach, szukając matek, to nie polskie kobiety znajdowane są w lasach powieszone