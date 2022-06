"Unia bardzo w tym przeszkadza". Kaczyński o pomocy tradycyjnej wsi

Jarosław Kaczyński wziął dzisiaj udział w konferencji „Bezpieczeństwo gospodarcze”, zorganizowanej w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W swoim wystąpieniu prezes PiS mówił o problemach polskiej wsi związanych z produkcją żywności.

– Problem ciągle do końca nie rozwiązany, przed nami – to jest problem polskiej wsi, czyli tej części naszego kraju i społeczeństwa, która jest najbardziej bezpośrednio związana z produkcją żywności. Kiedyś ten problem został określony jako wielkie wyzwanie moralne. (…) To wyzwanie moralne trwa – mówił polityk.

Kaczyński podkreślił, że problemem jest podtrzymanie tradycyjnej wsi opartej o rodzinne gospodarstwa rolne. – Mamy do czynienia z ekspansją wielkiej własności rolnej. (…) Ta wielka własność rolna co prawda może zwiększać produkcję, czynić ją tańsza, ale jednocześnie prowadzić do pewnych elementów degradacji. (…) Tu najważniejsza jest degradacja człowieka. (…) Mamy różne możliwości w wielu dziedzinach, żeby to polskie tradycyjne, rodzinne gospodarstwo rolne wesprzeć – mówił polityk.

Kaczyński: Świat tego nie dostrzegał

W dalszej części wypowiedzi prezes PiS stwierdził, że tylko dobrze funkcjonujące, zasobne, rodzinne gospodarstwa rolne mogą zarówno zapewnić właściwą produkcję żywności, jak i doprowadzić do tego, żeby pewna "niepełnoprawność" została wyeliminowana. – Potrzebujemy tego – podkreślił.

Kaczyński podkreślił, że dopiero wojna pokazała, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa żywność. – Wcześniej świat tego nie dostrzegał, a dopiero teraz w obliczu wojny ten problem został zauważony - mówił.

– Wspieramy polskie rodzinne gospodarstwa rolne. Bardzo dbamy i wspieramy polską wieś. Wierzę, że postawimy na to, co powinno być przyszłością polskiej i europejskiej światowej wsi. To ona zapewnia produkcję żywności potrzebną nam wszystkim – podkreślał.

