Europoseł: Macron jest w stanie przeżyć każde upokorzenie

Francuska stacja telewizyjna France 2 opublikowała fragmenty rozmowy między prezydentami Francji i Rosji – Emmanuelem Macronem i Władimirem Putinem. Rozmowa przywódców odbyła się 20 lutego tego roku, czyli cztery dni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji militarnej na terytorium państwowe Ukrainy. Na podstawie zapisów z dyskusji polityków powstanie teraz film dokumentalny pod tytułem "Prezydent, Europa i wojna", opowiadający o kulisach poczynań francuskiej dyplomacji w sprawie wojny na Ukrainie.

Zachowanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona względem swojego rosyjskiego odpowiednika skomentował europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Witold Waszczykowski udzielił wywiadu portalowi informacyjnemu wPolityce.pl. Rozmowa została opublikowana w niedzielę.

Waszczykowski: Nie dziwię się

– Nie dziwi mnie, że Macron jest w stanie przeżyć każde upokorzenie, chamski, lekceważący język Putina, który odpyskuje mu, że teraz jest na siłowni, a później idzie grać w hokeja i odsyła go do swoich doradców – stwierdził Witold Waszczykowski. – Francuzi nie mają alternatywnego planu, jak utrzymać swoje przywództwo, hegemonię w Unii Europejskiej. W tym kontekście mamy także próby ideologiczne: walka z koncepcjami konserwatywnymi, wykorzystywanie środowisk lewicowych, genderowych itd., ściąganie nawet migrantów, aby zmienić strukturę społeczną, wszystko to się łączy – mówił.

Eurodeputowany PiS zwrócił uwagę na to, że niektórzy nadal są "przerażeni" wizją Europy bez Rosji. – Wielu bowiem nie zdaje sobie sprawy, że handel niemiecko-polski przewyższa handel Niemiec z Rosją, że handel Niemiec z Grupą Wyszehradzką przewyższa handel z Francją, że my autentycznie jesteśmy konkurencją dla tamtych gospodarek, dlatego chcąc utrzymać dominującą pozycję, trzeba chwytać się różnych rozwiązań – oznajmił Waszczykowski.

