Morawiecki w "Politico": Inwazja Rosji zwiastowała koniec ery złudzeń

Mija 124. dzień inwazji militarnej Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe.

W swoim artykule polski premier stwierdził, że armia ukraińska i naród Ukrainy "mogą być dumni z niezłomnego oporu, jaki postawili przeciwko jednej z rzekomo najpotężniejszych armii na świecie". "24 lutego nikt nie dał Ukraińcom szansy na przeżycie dłuższe niż kilka dni. Tymczasem nie tylko bronili Kijowa, ale odpychali wroga daleko na wschód" – napisał szef rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. "Jednak dopiero teraz osiągnęliśmy krytyczny punkt tego konfliktu" – dodał.

Wojna na Ukrainie. Rosyjskie zbrodnie

Mateusz Morawiecki oznajmił, iż "inwazja Rosji na Ukrainę z pewnością zwiastowała koniec ery złudzeń". Odniósł się tym samym do rosyjskich zbrodni, takich jak te w Buczy, Borodiance, Mariupolu i Irpieniu, gdzie dochodziło do masakry na ludności cywilnej. Zdaniem premiera, dowiodło to, że "postsowiecka Rosja nie jest krajem, jaki sobie wyobrażał Zachód".

"Zbieg staroświeckiego nacjonalizmu, imperializmu i kolonializmu, doładowany przez hipernowoczesne narzędzia propagandowe: to jest obraz państwa totalitarnego XXI wieku. To prawdziwe oblicze Rosji Władimira Putina i trzeba być cynikiem, żeby tego nie rozpoznać. A jednak samo zdiagnozowanie choroby nie jest lekarstwem. Nie wystarczy odrzucić złudzenia co do Rosji, musimy też odrzucić złudzenia w stosunku do siebie" – napisał szef polskiego rządu w tekście do serwisu "Politico".

Ostrzał centrum handlowego

Rosja ostrzelała w poniedziałek centrum handlowe w Krzemieńczuku w środkowej części Ukrainy. Wiadomo, że co najmniej dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych.

Rosjanie mieli uderzyć w budynek pociskiem Ch-22 wystrzelonym z bombowca dalekiego zasięgu Tu-22M3. Do akcji ratowniczej zaangażowano 115 ratowników i 20 jednostek gaśniczych.

