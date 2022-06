"Kolejny sygnał". Prezydencki minister przed szczytem NATO

W poniedziałek odbyła się narada Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz szefów: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Biura Polityki Międzynarodowej, a także ambasadora RP przy NATO oraz dowódców wojskowych.

Spotkanie miało na celu podsumowanie polskiego stanowiska przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego. We wtorek do stolicy Madrytu uda się głowa państwa polskiego.

Oczekiwania Polski

W poniedziałkowym programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Adam Kwiatkowski stwierdził, że obecna sytuacja na Ukrainie najlepiej pokazuje, jak potrzebny jest sojusz typu Pakt Północnoatlantycki oraz polska obecność w jego strukturach. Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przyznał, że Polska oczekuje przed szczytem w Madrycie "kolejnego sygnału, że NATO jest spójne, że na rosyjską agresję reaguje w sposób jednolity". – Wbrew temu, o czym myślał Putin, atakując Ukrainę, nie udało się NATO podzielić – stwierdził.

– Warto pamiętać, że jeszcze parę lat temu wojska NATO nie stacjonowały w Polsce. To są wielkie osiągnięcia prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Zjednoczonej Prawicy – oznajmił polityk. – Dzisiaj Pakt Północnoatlantycki czekają ważne wydarzenia, które są również w interesie Polski. Chodzi choćby o wniosek Szwecji i Finlandii o przystąpienie do NATO. To w przyszłości zmieni relacje bezpieczeństwa. To są decyzje, na które czekamy, choć nie muszą być one podjęte na szczycie w Madrycie – mówił. I dodał, iż "Polacy są dziś w zupełnie inny sposób postrzegani na całym świecie".

