Stoltenberg: Porozumienie Turcji z Finlandią i Szwecją otwiera drogę do członkostwa w NATO

– Mam przyjemność ogłosić, że mamy porozumienie, które otwiera drogę Finlandii i Szwecji do członkostwa w NATO. Turcja, Finlandia i Szwecja podpisały memorandum, które odpowiada na obawy Turcji, w tym te związane z eksportem broni i zwalczaniem terroryzmu. Żaden inny sojusznik (w NATO) nie ucierpiał tak bardzo z powodu brutalnych ataków terrorystycznych jak Turcja, w tym ze strony organizacji terrorystycznej Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) – powiedział sekretarz generalny Jens Stoltenberg pierwszego dnia szczytu NATO w Madrycie.

– Rządy Turcji, Finlandii i Szwecji zgodziły się wzmocnić współpracę w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Jako przyszli członkowie NATO Szwecja i Finlandia zobowiązują się do pełnego wsparcia Turcji w walce z zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa narodowego. Obejmuje to dalsze dostosowanie ich krajowego prawodawstwa, rozprawienie się z działalnością PKK i zawarcie z Turcją umowy o ekstradycji. W związku z postępem, który udało nam się wspólnie osiągnąć Turcja zgodziła się poprzeć Finlandię i Szwecję w ich dążeniu do członkostwa w NATO – wskazał szef paktu.

Oficjalna decyzja w środę

W środę przywódcy państw NATO podejmą oficjalną decyzję o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Następnie oczywiście będzie miał miejsce proces ratyfikacji we wszystkich państwach członkowskich. Jestem jednak absolutnie pewny, że (...) przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO będzie miało miejsce – dodał.

Z kolei kancelaria prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana poinformowała, że porozumienie zawarte z Helsinkami i Sztokholmem obejmuje rozszerzenie współpracy przemysłów zbrojeniowych i zdjęcie wzajemnych restrykcji; wymianę informacji wywiadowczych w celu zwalczania terroryzmu; oraz podjęcie przez Szwecję i Finlandię konkretnych kroków w celu ekstradycji osób oskarżanych w Turcji o terroryzm.

