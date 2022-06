Müller: Orlen jest społecznie odpowiedzialny

Daniel Obajtek zapowiedział, że Orlen tymczasowo obniży ceny paliw. Promocja będzie trwała wyłącznie przez wakacje. Obajtek poinformował na Twitterze, że promocja zacznie obowiązywać już od najbliższego poniedziałku. Aby z niej skorzystać, należy posiadać aplikację VITAY, albo plastikową kartę VITAY.

Obniżka na stacjach

Komentując decyzję Orlenu Piotr Müller wskazał, że koncern jest odpowiedzialny społeczne, dlatego wspiera polskie rodziny.

– Dlatego zdecydował się Orlen na obniżkę sektorową, promocję dla rodzin, bo jest społecznie odpowiedzialny. Taka decyzja jak rozumiem jest dobrze odbierana, nie negatywnie, natomiast równolegle do tego Orlen też ma trudne decyzje inwestycyjne i te 13,5 mld zł przeznaczone na inwestycje w Płocku czy na przykład na inwestycje ekologiczne na off-shore w przyszłości, na budowanie portów serwisowych czy instalacyjnych dla farm wiatrowych, to skąd te środki finansowe są brane? Właśnie z zysków i dzięki temu zabezpieczamy na przyszłość bezpieczeństwo Polaków – powiedział rzecznik rządu w radiu Plus.

Koniec strajku

W środę potwierdzono informację o tym, że kontrolerzy lotów osiągnęli porozumienie z PAŻP.

– Udało się zawrzeć porozumienie, które kończy spór pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Związkiem Zawodowym Kontrolerów ruchu Lotniczego. Nie grozi nam paraliż polskiego nie ma. Wszystkie operacje lotnicze będą miały zapewnianą obstawę kontrolerów – poinformowano w środę na konferencji prasowej.

Komentując osiągnięte porozumienie nie krył zadowolenia.

– Jeśli te umowy, regulaminy zawierają dokładnie to, na co była umówiona strona rządowa i związkowa, to z naszej strony będzie na to zielone światło, a wydaje się, że właśnie w tym kierunku te rozmowy w ostatnich dniach szły, więc zakładam, że polskie niebo pod tym kątem będzie bezpieczne i pod kątem kontroli lotów nie powinno być żadnych problemów w wakacje – stwierdził.

