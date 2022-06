Zełenski na szczycie NATO: Stoimy przed wyborem

W stolicy Hiszpanii trwa szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przywódcy państw członkowskich Paktu dyskutują przede wszystkim o obecnej sytuacji na Ukrainie oraz o nowej koncepcji obronnej.

Podczas wydarzenia maja zostać także rozpatrzone wnioski Szwecji i Finlandii o przystąpienie do NATO.

W środę w trakcie szczytu gościnnie wystąpił prezydent Ukrainy.

Zełenski: Stoimy przed wyborem

– Stoimy przed wyborem – albo wsparcie Ukrainy i jej zwycięstwo nad Rosją, albo w przyszłości wojna Rosji z NATO – zwrócił się do uczestników madryckiego spotkania Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca po raz kolejny zaapelował o wsparcie dla walczących Ukraińców. Jak zaznaczył, chodzi przede wszystkim o dostawy ciężkiej broni. Polityk przypomniał również o rosyjskich zbrodniach wojennych i masakrach na ludności cywilnej. – Czy naprawdę jesteście pewni, że to nie przyjdzie do was? – zapytał uczestników szczytu.

Wołodymyr Zełenski przekonywał, że władze Rosji "widzą świat inaczej", niż wygląda on w rzeczywistości. – Patrzą na przykład na Litwę nie jak na członka waszego Sojuszu, ale jak na republikę Związku Radzieckiego. Dla nas jest to była republika, to jest przeszłość. Oni zaś uważają to za możliwą przyszłość – mówił.

– Rosja chce zniewolić kraje, które kiedyś były w jej strefie wpływów – stwierdził prezydent Ukrainy.

Rozszerzenie NATO

W środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że spodziewa się szybkiej ratyfikacji wniosków Szwecji i Finlandii o wstąpienie do Sojuszu. – Na tym szczycie podejmiemy decyzję o zaproszeniu Szwecji i Finlandii do członkostwa, to bezprecedensowo szybkie tempo – powiedział.

Szwecja i Finlandia złożyły wnioski akcesyjne w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę.

W miniony wtorek zgodę na rozszerzenie NATO wyraziła Turcja.

