Wicepremier rozpoczął wizytę we Lwowie. Wskazał główny cel

Minister kultury i dziedzictwa narodowego na początku wizyty odwiedził Cmentarz Obrońców Lwowa. Spotkał się tam z merem miasta Andrijem Sadowym. Polski polityk wpisał się do księgi pamiątkowej w Kaplicy Obrońców Lwowa, a następnie złożył kwiaty pod Pomnikiem Ukraińskiej Armii Halickiej. Oddano także hołd żołnierzom poległym w walce z wojskami rosyjskimi.

Główny cel wizyty

Podczas konferencji prasowej prof. Piotr Gliński wskazał główny cel swojej podróży. Jest to spotkanie z ministrem kultury i informacji Ukrainy Ołeksandrem Tkaczenką. – To będzie nasze trzecie spotkanie w trakcie wojny. Dwukrotnie byliśmy w Kijowie. Tym razem – trochę z naszej inicjatywy – spotykamy się we Lwowie i to w większym gronie, bo też z ministrami kultury kilku krajów naszego regionu Europy – powiedział.

– Budujemy format polityczny, który w obecnej sytuacji wspiera Ukrainę. To jest podstawowy obowiązek całego cywilizowanego świata – żeby wspierać Ukrainę w tej wojnie przeciwko kulturze, cywilizacji, którą rozpętał Władimir Putin i Federacja Rosyjska – stwierdził wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. – To jest nasz obowiązek, poparty wieloma konkretnymi działaniami. Polska, niektóre inne kraje, chociaż nie wszystkie w równym stopniu, wspieramy Ukrainę w sposób realny, przede wszystkim jeśli chodzi o wsparcie w działaniach wojennych, nowoczesną broń, która daje szansę przeciwstawienia się tej straszliwej, brutalnej, zbrodniczej agresji rosyjskiej – dodał.

Zdaniem Glińskiego, prezydent Rosji Władimir Putin swoimi decyzjami i działaniami chciał "zniszczyć Ukrainę, Polskę i Europę", ale w odczuciu polskiego wicepremiera "spowodował, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, czego symbolem jest między innymi odsłonięcie lwów".

