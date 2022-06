Chęć zarobku bez pracy psuje, jednak zło nie leży w narzędziach

To, jak szkodliwa potrafi być spekulacja, pokazuje nam teraz dobitnie kryzys energetyczny, który uderza w najsłabszych. Problem pośredników, którzy windują ceny węgla i żerują na malejącej dostępności surowców, zauważył i mocno skrytykował m.in. minister Michał Wójcik. „Jeżeli spekulantom wydaje się, że bezkarnie będą mogli żyć kosztem biednych ludzi, którzy potrzebują węgla, to my damy im bardzo zdecydowaną odpowiedź” – obiecał polityk. Nie ma nic złego w pośrednictwie w sprzedaży, jeśli jednak taka działalność nabiera patologicznego charakteru, trudno o zachowanie milczenia. Podobnie rzecz ma się z rynkiem kryptowalut, który również ulega rozmaitym deformacjom, co nie ucieka uwadze mediów. Ostatnio wiele mówi się o tym, jak rozmaici oszuści i naciągacze wykorzystują wirtualne waluty m.in. do prania brudnych pieniędzy. Jednak zacznijmy od początku.