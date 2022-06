Ociepa: Opinia Tuska o pozycji Polski świadczy o izolacji PO i jego samego

Donald Tusk ocenił działania strony polskiej w ramach NATO jako mało ambitne i mało podmiotowe. – Oczekiwania polskiej strony, o czym mówiliśmy wspólnie, nawet niekoniecznie umawiając się, to był dość oczywisty postulat każdego, kto martwi się o polskie bezpieczeństwo. Zależało nam wszystkim, żeby te wcale te niewygórowane aspiracje Polski, czyli dwie brygady na flance wschodniej, w tej polskiej części, mówię o stałym pobycie dwóch brygad, jako takim czymś oczywistym. I ja miałem nadzieję, że to będzie taki postulat, z którym prezydent Duda pojedzie do Madrytu – powiedział były premier podczas spotkania w Senacie.

– Ale dzisiaj dowiedziałem się z oficjalnego oświadczenia pana Solocha z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a więc przedstawiciela pana prezydenta, że wszystkie polskie oczekiwania zostały spełnione – zwrócił uwagę Tusk.

Ociepa punktuje Tuska

Wypowiedź szefa PO skomentował wiceminister obrony. – To dość zaskakująca opinia Donalda Tuska świadcząca o postępującej izolacji Platformy Obywatelskiej i samego Donalda Tuska. 30 pozostałych przywódców NATO ma zupełnie inne zdanie, to jest historyczny szczyt. Spektakularny sukces polskiego rządu i całego naszego regionu, bo w obliczu tego historycznego zagrożenia ze strony Rosji jednak zapadły historyczne decyzje – powiedział Ociepa na antenie Polsat News.

Z Tuskiem nie zgadza się także były prezydent Aleksander Kwaśniewski. – Musiałbym wiedzieć, co Donald Tusk ma na myśli, cóż można byłoby osiągnąć więcej? Stałe bazy – ale niech to będzie uznane za pierwszy krok. Moim zdaniem tutaj pójdą kolejne. Ja bym w sprawach bezpieczeństwa, tego szczytu nie kłócił się zanadto. W moim przekonaniu trzeba budować, nawet jeżeli mamy krytyczne uwagi, jedność, jedność NATO-wską w ogóle, naszą polską także, dlatego że to zbyt trudny moment. Być może coś można było uzyskać więcej. Tak powiem. Ale uważam, że wychodzimy z tego szczytu i powinniśmy być zadowoleni. Gdybym był normalnym polskim obywatelem, byłbym zadowolony – powiedział w TVN24.

