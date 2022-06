"Obrzydlistwo w najczystszej postaci". Czarnek o krytyce podręcznika do HiT i jego autora

W wywiadzie dla Onetu Czarnek przyznał, że nie przeczytał całego podręcznika autorstwa historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego. Jednocześnie wskazał: "Czytałem recenzje znakomitych historyków, jak prof. Polak. Słyszałem recenzje moich współpracowników, nauczycieli historii. Czytałem rozmaite fragmenty, które są nagłaśniane, m.in. dotyczący rewolucji społecznej w 1968 r. oraz ten zakwestionowany przed komisję ds. pedofili. Z tego co wiem ten cytat został tak okrojony, by nie budził takich emocji. A co do zawartości merytorycznej to rzeczywiście uważam, że ten podręcznik jest świetny. Gwarantuje jego jakość sama osoba autora – prof. Wojciech Roszkowski to niekwestionowany autorytet. I dlatego ten podręcznik budzi tak wielkie emocje u twórców antypolskiej pedagogiki wstydu, czyli w środowiskach lewackich, lewicowych i liberalnych".

Kontrowersje wokół podręcznika

Oburzenie wywołało m.in. umieszczenie w podręczniku cytatu Daniela Cohna-Bendita, który opowiadał o swoim "flircie z dziećmi". "Te małe pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać" – stwierdził lewicowy polityk.

"Z tego cytatu nie będą wynikały żadne czyny pedofilskie tylko będzie opis, że ten człowiek nie został nigdy ukarany za swoje czyny. Zostanie tylko część cytatu. Tak przynajmniej zapewniają mnie pracownicy, którzy rozmawiają z wydawcą, bo ja nie mam bezpośredniego kontaktu. Poza tym, panie redaktorze, przyjmując argumentacje totalnych krytyków podręcznika, właśnie złamał pan prawo, publikując ten cytat. Podobnie zresztą jak , która ten cytat publikowała już w 2007 r., a teraz to krytykuje. W każdym razie cytat został przez wydawcę i autora radykalnie skrócony, żeby nie dawać podstaw do dalszej krytyki. Pozostaje natomiast istota sprawy – w Unii Europejskiej odgrywali ważną rolę i nadal zasiadają na prominentnych stanowiskach ludzie, którzy jawnie chwalili się swoimi pedofilskimi zbrodniami i nigdy nie spotkała ich za to jakakolwiek kara. To trzeba wiedzieć. Na tym polega owa europejska, unijna . Są " – stwierdza szef MEiN.

Minister Czarnek ocenia, że zawarte w podręczniku opisy m.in. ideologii gender są zgodne z rzeczywistością: "Wskazuje prawdę, że obecna chadecja nie ma prawie nic wspólnego z chrześcijaństwem. Dzisiejsza europejska chrześcijańska demokracja jest chrześcijańska tylko z nazwy. A co do pozostałych ideologii to chyba nie ma najmniejszych wątpliwości".

