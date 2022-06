"Zapraszam na 60 sekundową lekcję". Morawiecki przypomina wypowiedzi Tuska

Straż Graniczna poinformowała, że prace nad budową bariery na granicy z Białorusią dobiegają końca. "Już ruszyła instalacja bariery elektronicznej. W barierze fizycznej są 24 przejścia dla dużych zwierząt i 140 tys. otworów dla małych zwierząt oraz przepusty na istniejących ciekach wodnych" – napisała SG na Twitterze. Przekazano, że na około 170 kilometrach ustawione są już przęsła, a każdego dnia oddawane są nowe odcinki zapory.

Klip z Morawieckim

W związku z postępami prac na granicy, premier Morawiecki postanowił wypomnieć swojemu przeciwnikowi politycznemu – szefowi największej partii opozycyjnej, Donaldowi Tuskowi, jego wcześniejsze wypowiedzi dotyczące budowy muru.

"Jak miało być według Donalda Tuska w sprawie zapory na granicy z Białorusią? A jak było naprawdę? Zapraszam na 60 sekundową lekcję skutecznej polityki" – napisał na Facebooku szef rządu, publikując minutowy klip.

W materiale zebrano szereg wypowiedzi Donalda Tuska poddających pod wątpliwość możliwość postawienia zapory i zestawiono ze zdjęciami i nagraniami przedstawiającymi jej budowę, już w zaawansowanym stadium.

– Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na naszej wschodniej granicy. I ten niepokój jest niestety uzasadniony – zauważa były premier w pierwszej cytowanej wypowiedzi.

Tusk: Nie chcą zbudować zapory

– To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi – mówi w innym fragmencie, mając na myśli nielegalnych imigrantów sprowadzanych na polsko-białoruską granicę przez Aleksandra Łukaszenkę z Afryki i Bliskiego Wschodu.

– Pojawił się pomysł budowy muru. I z tym doświadczeniem, jakie mamy, mówię o tym bardzo wprost – oni nie chcą zbudować żadnego muru – słyszymy w następnej wypowiedzi.

W kolejnym fragmencie Tusk zarzuca rządowi nieudolność w kwestii budowy zapory. – Jakby chcieli, to by zaczęli to robić – słyszymy fragment jego słów zamieszczonych w klipie.

Po wypowiedziach Tuska zmienia się muzyka, pojawia się premier Morawiecki i mówi o wadze ochrony polskich granic przez zagrożeniami.

