Kempa: Polska musi wrócić do węgla. Niech cały świat zamawia go u nas

DoRzeczy.pl: Zarząd Solidarnej Polski podjął decyzję o zgłoszeniu projektu ustawy ws. polskiego górnictwa. Dlaczego to takie ważne?

Beata Kempa: Musimy powiedzieć sobie szczerze, że Polska, ale również Europa nie mają innego wyjścia, jak tylko wrócić do podstaw w kwestiach energetycznych. Jako Solidarna Polska już dużo wcześniej, bo od roku 2011 do 2014 przypominaliśmy – co wówczas wyśmiewano – że tak zwany „Green Deal”, o którym wówczas mówili socjaliści i liberałowie przekonując, że będzie to świetny interes dla Europy i świata, może na nas wszystkich sprowadzić katastrofę. Wszystko, co tliło się od 2014 roku, całkowicie rozpaliła wojna na Ukrainie. Okazało się, że mieliśmy rację i nie można od tak, z powodów ideologicznych, nieracjonalnych zachcianek polityków, dokonywać na szybko transformacji energetycznej. Dziś Europa powoli wraca do węgla i Polska również musi to zrobić.

Możemy mówić, że polityka niemiecka i francuska zbankrutowała?

Zwłaszcza niemiecka. Postawienie na Rosję, na jej surowce, na czym opierano zmiany, okazało się katastrofą. Dziś widzimy, jak szybują ceny gazu, ropy oraz innych surowców. Obserwowaliśmy to zjawisko już w ubiegłym roku, a wojna wszystko spotęgowała. Proszę sobie przypomnieć, kto mówił głośno o konieczności zniesienia, bądź reformy systemu handlu emisjami CO2. Oczywiście Solidarna Polska. To właśnie EU ETS już w ubiegłym roku wywindował nam ceny prądu w górę. Dziś mamy wysoką inflację i musimy bardzo szybko wracać do pewnych i sprawdzonych surowców, a takim jest węgiel.

Obawia się pani przerw w dostawie prądu?

Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale taki może być skutek tej błędnej polityki socjalistów i liberałów. Zachodni politycy bardzo się tego obawiają. Polska jednak węglem stoi, to nasze złoto, dlatego należy bardzo szybko wprowadzić w życie złożony przez Solidarną Polskę projekt ustawy, która zawróci nas z tej złej drogi. Proszę zwrócić uwagę, że Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Parlamencie Europejskim nikt nie analizuje skutków tych zmian. Nikt nie zadaje pytań, co będzie, co zrobimy jeśli upadną nasze gospodarki? Wypada zadać pytanie, czy leci z nami pilot?

Co może zmienić projekt ustawy złożonej przez Solidarną Polską?

Po pierwsze, zaczniemy zawracać ze złej drogi. Po drugie, zapewnimy Polsce bezpieczeństwo energetyczne, a po trzecie, wzmocnimy naszą gospodarkę. Proszę zobaczyć, jak ważny stał się węgiel, jakie są jego ceny. Obecna sytuacja może pomóc ubogacić cały Śląsk oraz regiony Polski, gdzie węgiel jest wydobywany. Dlaczego mamy sprowadzać dużo droższy węgiel z innych państwa, zwłaszcza z Ameryki Południowej? Naprawdę mając u siebie złoża węgla mamy sprowadzać go z innych państw, gdzie zamawia cały świat? Zróbmy tak, żeby po tym jak zabezpieczymy polskie interesy, cały świat zamawiał u nas.

