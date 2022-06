Będzie zwiększenie 500+? Jednoznaczne słowa minister

– Inwestycja w rodzinę, jest naszym priorytetem. (...) Dalej tę politykę będziemy realizować – powiedziała na antenie Radia Wrocław Marlena Maląg, pytana o program Rodzina 500 plus. – Ale nie tylko poprzez bezpośrednie zwiększanie świadczeń, ale poprzez wprowadzanie też nowych. Dlatego też sztandarowe świadczenie Rodzina 500 plus, gdzie blisko 200 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, będzie realizowane w tym kształcie, w którym jest. Wprowadziliśmy dodatkowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w tym roku, a także dofinansowanie do opieki żłobkowej. Dobry Start w międzyczasie został wprowadzony, a więc przede wszystkim przyjmujemy taką politykę, że rozszerzamy zakres świadczeń – tłumaczyła minister.

Maląg wskazała jednoznacznie, czy ze względu na inflację, zwiększona zostanie kwota świadczenia 500+: – Nie planujemy zwiększania i w budżecie nie planowaliśmy zwiększania tego świadczenia. Zresztą mamy wypowiedź prezesa, pana Jarosława Kaczyńskiego, który jednoznacznie też do tego się odniósł – dodała, wspominając wypowiedź prezesa PiS z TVP Bydgoszcz.

Szefowa MRiPS zaznaczyła, że chodzi o obecny oraz przyszły rok.

Poprawa sytuacji finansowej rodzin

Marlena Maląg podkreśla, że rząd robi wiele w zakresie polityki społecznej. – Przede wszystkim musimy spojrzeć tak, że świadczenia, które wypłacamy dla rodziców, w tym roku, np. gdybyśmy sobie wzięli rok 2022, dla dziecka od urodzenia do 18. roku życia, to tylko ze świadczenia Rodzina 500 plus i świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, rodzic otrzymuje 120 tysięcy złotych. W roku 2015, czyli zanim objęliśmy rządy, takich świadczeń w ogóle nie było, a rodzic nie dostawał nic. A więc my przede wszystkim rozwijamy wsparcie inwestycji w rodzinę, poprzez wprowadzanie dodatkowych świadczeń, które są odpowiedzią na potrzeby przede wszystkim rodziców – minister rodziny.

