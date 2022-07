Niemiecka prasa: Putin poznaje nową Europę

Według mediów w Niemczech, podczas ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej padły "przełomowe" decyzje.

W tym kontekście mówi się zarówno o szczycie NATO w Madrycie, jak i o niedawnym spotkaniu przywódców państw w ramach grupy G7. Jednym z wiodących tematów rozmów było światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Liderzy krajów zachodnich omówili również kwestie dotyczące zwalczania przyszłych pandemii, kryzys klimatyczny i sytuację na Ukrainie. Porozmawiali też o międzynarodowej współpracy gospodarczej i społecznej na rzecz "zrównoważonego rozwoju".

Niemiecka prasa komentuje

"To, co jeszcze przed miesiącami wydawało się nie do pomyślenia, jest teraz programem. USA i ich europejscy sojusznicy słusznie chcą wesprzeć Ukraińców, aby mogli zapobiec zapowiadanemu przez reżim Władimira Putina zniszczeniu kraju. Rosja nie jest już partnerem, ale wrogiem, na drodze którego przy użyciu wszelkich dostępnych środków staje Zachód. A Chiny są zarówno rywalem, jak i zagrożeniem bezpieczeństwa" – czytamy w "Frankfurter Rundschau".

Komentatorzy zwracali uwagę na to, że Putin swoimi działaniami ani nie pokonał Ukrainy, ani nie podzielił czy też nie osłabił Zachodu. Wręcz przeciwnie – wzmocnił go i zjednoczył, mimo wszystkich politycznych kłótni, np. w ramach Unii Europejskiej. Podkreślono także, iż przywódca Federacji Rosyjskiej "dostał więcej NATO". "USA angażują się znowu bardziej w Europie, sojusz wojskowy wzmacnia swoją wschodnią flankę wieloma żołnierzami i rośnie wraz ze Szwecją i Finlandią na północy" – możemy przeczytać. Natomiast monachijski dziennik "Muenchner Merkur" skomentował wprost: "Putin poznaje nową Europę". I dodał: "Człowiek z KGB, Putin, zawsze pojmował UE tylko jako słaby przedsionek wielkiego rosyjskiego imperium i jako klub gaduł".

