Gowin: Paradoksalnie, działania PiS-u i Ziobry zwiększyły uprawnienia instytucji unijnych

Były wicepremier Jarosław Gowin komentował w Radiu Plus kolejny etap sporu na linii Warszawa-Bruksela.

Gowin o KPO i działaniach rządu PiS

– Paradoksalnie działania PiS-u i Solidarnej Polski, bo tu mam na myśli ministra Ziobrę jako ministra sprawiedliwości, dotyczące właśnie wymiaru sprawiedliwości, doprowadziły do zwiększenia kompetencji, zwiększenia realnych uprawnień instytucji unijnych w stosunku do spraw wewnętrznych państw członkowskich – stwierdził lider Porozumienia.

Zapytany o negocjacje dotyczące wypłacenia Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i wypełnienia tzw. kamieni milowych Gowin podkreślił jednocześnie, że "stanowisko Porozumienia jest jednoznaczne".

– Tutaj chodzi o interes Polski i w tej sprawie stanowisko Porozumienia jest jednoznaczne, uważamy, że nie ma w tej chwili prawnych podstaw do tego, żeby nadal wstrzymywać środki z KPO dla naszego kraju – stwierdził polityk.

– Gdyby się okazało, że jest inaczej, to stawiałoby pod dużym znakiem zapytania profesjonalizm obu stron, profesjonalizm i rządu i Komisji – dodał były wicepremier.

Porozumienie w obozie opozycji

Lider Porozumienia został też zapytany o pozycję jego ugrupowania wśród partii opozycyjnych.

– Nie jesteśmy jeszcze zapraszani na spotkania liderów opozycji. Przypominam, że opuściłem rząd blisko rok temu – stwierdził Gowin.

– Wydaje mi się, że jest już pora, żeby na Porozumienie patrzyć jako na partię opozycyjną. Mam nadzieję, że przy następnych tego typu tego okazjach ktoś będzie reprezentował nasze ugrupowanie – dodał były wicepremier.

W ubiegłym tygodniu Gowin komentując ostatni sondaż wyborczy pracowni Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym Porozumienie uzyskało 0 proc. poparcia, przyznał, że jego ugrupowanie nie ma szans samodzielnie dostać się do Sejmu.

– Jestem realistą. Myślę, że samodzielne przekroczenie progu przekracza możliwości partii po tak ciężkich doświadczeniach jak Porozumienie, natomiast 2-3 proc. jeżeli odbierzemy te procenty PiS-owi to, to może przesądzić o tym, że opozycja przejmie władzę – mówił polityk, nawiązując do sporów wewnątrz swojego ugrupowania.

