Ławrow: Stanowisko NATO jest śmieszne, wręcz haniebne

– Słowa o tym, że NATO jest sojuszem obronnym są śmieszne, wręcz haniebne jest mówić takie bzdury – powiedział Ławrow, cytowany w piątek przez agencję RIA Novosti.

Tłumaczył, że ostatnio przedstawiciel Białego Domu po raz kolejny powtórzył, że "Rosja nie powinna bać się NATO, nikt nie powinien bać się NATO, bo NATO jest sojuszem obronnym". – Powiedziałbym tylko, że to wstyd – stwierdził.

Przekonywał, że sens funkcjonowania NATO zniknął, gdy przestały istnieć Układ Warszawski i Związek Radziecki. – Teraz nie ma Układu Warszawskiego, ZSRR nie istnieje, a NATO pięć razy przesunęło się na wschód – powiedział.

– Jeśli opanowujesz terytorium i rozmieszczasz tam siły zbrojne, to jeśli dobrze rozumiem język rosyjski, to nie jest obrona, to coś przeciwnego – mówił Ławrow.

Nowa strategia NATO wobec Rosji

W czwartek zakończył się szczyt NATO w Madrycie. Państwa Sojuszu przyjęły nową koncepcję strategiczną, która zakłada m.in., że Rosja jest "najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim".

W nowej koncepcji strategicznej napisano, że "agresywna wojna Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie zburzyła pokój i poważnie wpłynęła na środowisko bezpieczeństwa". "Brutalna i bezprawna inwazja, powtarzające się okrucieństwa, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego przyniosły niewypowiedziane cierpienia i zniszczenia" – głosi przyjęty w środę dokument.

Podkreślono w nim także, że silna, niepodległa Ukraina jest kluczowa dla stabilności obszaru euroatlantyckiego.

Sojusz uchyla drzwi Finlandii i Szwecji

NATO liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna.

W środę do paktu oficjalnie zaproszono Finlandię i Szwecję, które po rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjęły decyzję o rezygnacji ze swojej neutralności.

