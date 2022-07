Gen. Kraszewski: Sądzę, że w przyszłości obecność wojsk USA w Polsce będzie stała

Politycy i komentatorzy polityczni oraz wojskowi komentują sytuację Polski na arenie międzynarodowej w kontekście postanowień szczytu NATO.

Generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych gościł w piątek w „Poranku” na antenie Siódma 9.

Jego zdaniem oświadczenie prezydenta Bidena o budowie stałego dowództwa V korpusu USA w Polsce to pierwszy krok do stałych baz USA w Polsce.

To kluczowa rzecz w kontekście ewentualnej walki, dlatego też ten element jest bardzo istotny. (...) Żeby przenieść tutaj dywizję wojsk jako element stały, trzeba tym ludziom stworzyć warunki: zbudować odpowiednią bazę. I to nie chodzi o polskie koszary, ale o 25 tysięcy żołnierzy i pracowników, a do tego ich rodziny. Robi się z tego 100-tysięczne miasto – powiedział.

Wojskowy wyraził opinię, że obecność Amerykanów w naszym kraju w niedalekiej sytuacji będzie stała. Tłumaczył, że po zawieszeniu broni pomiędzy Ukrainą a Rosją sytuacja w regionie i tak nie będzie ustabilizowana.

Szczyt NATO

W Madrycie, została zatwierdzona decyzja o zmianie koncepcji strategicznej Sojuszu. W związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, Sojusz zmienił koncepcję podejścia do Kremla, który od tej pory nie będzie już uznawany za partnera. Jedna z kluczowych deklaracji szczytu stanowi, że Rosja jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił, że na terytorium Polski powstanie stała kwatera główna V korpusu armii USA. Zapowiedziano także dodatkowych 20 tys. żołnierzy na terenie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Siły wysokiej gotowości mają zostać zwiększone do ponad 300 tys. żołnierzy.

Podczas wydarzenia w stolicy Hiszpanii rozpatrywano także wnioski władz Finlandii i Szwecji o przystąpienie do struktur NATO. Zgodę na rozszerzenie wyraziła Turcja.

