Hołownia: Przypomnę narrację jaśnie oświeconych rządzących

Inflacja konsumencka wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7 proc., nośników energii wzrosły o 3 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 9,4 proc. – podano także.

Konsensus rynkowy wyniósł 15,5 proc. r/r. Media podkreślają, że z tak wysoką inflacją ostatnio Polacy zmagali się w 1997 roku, kiedy wynosiła 16,6 proc

Hołownia: Mówili, że to przejściowe

Zjednoczona Prawica od tygodni znajduje się pod pręgierzem krytyki ze względu na szalejące ceny oraz rosnące raty kredytów. Suchej nitki na rządzie nie zostawiają przede wszystkim politycy opozycji. Głos w sprawie zajął również Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

– Przypominam państwu narrację naszych jaśnie oświeconych rządzących. Mateusza Morawieckiego, ale też tego mistrza świata z ekonomii, który tutaj niedaleko urzęduje, jak opowiadali że inflacja jest zjawiskiem przejściowym, jak już się okazało, że nie jest przejściowym, to mówili że latem będzie lepiej, latem to już odpuści. Jest lato, nie odpuściło, jest 15,6 proc., prawdopodobnie będzie 18, a niektórzy eksperci mówią, że nawet 20 proc. – mówił lider Polski 2050.

– Wyobrażacie sobie, jaka to jest perspektywa dla ludzi, którzy dzisiaj mimo najszczerszych starań, przestają być w stanie spłacać swoje kredyty, na domy, na mieszkania, które nie było ich stać, bo nie mieli tyle gotówki, żeby po prostu je na wolnym rynku kupić za gotówkę? Co dzisiaj przeżywają przedsiębiorcy widząc jak trafi na wartości polski pieniądz, co tracą ci, którzy odłożyli sobie pieniądze z ciężkiej pracy na emeryturę, którzy widzą jak tydzień po tygodniu wyparowują kolejne tygodnie i miesiące ich pracy? – stwierdził Szymon Hołownia na briefingu prasowym.

