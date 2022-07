Kto wpłaca na partie polityczne? Każdy będzie mógł to sprawdzić

Od 1 lipca partie polityczne muszą wypełniać nowy obowiązek. Chodzi ujawniać wpłat i zawieranych umów. Oznacza to, że internauci będą mogli zajrzeć do tych danych. Rejestr będzie musiał być bowiem prowadzony na bieżąco i publikowany.

Dotychczas partie polityczne oczywiście były zobligowane do rozliczeń z pieniędzy, jednak robiły to raz w roku, a rejestr umów i wpłat wysyłały do Państwowej Komisji Wyborczej.

O nowych przepisach pisze w piątek portal money.pl.

"Informacje w rejestrach mają być udostępniane co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wpłaty lub zawarcia umowy. Dostęp do rejestrów będzie miał każdy, ponieważ mają być one umieszczane na stronach internetowych partii w zakładce BIP. Zmieniając przepisy, tłumaczono, że chodzi po prostu o większą transparentność w życiu publicznym" – czytamy.

Partie polityczne ujawnią, kto na nie wpłaca

Wzory rejestrów wpłat i umów określają rozporządzenia przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Z aktów tych wynika, że partie będą musiały podać dane osoby dokonującej wpłaty, informację o jej wysokości oraz datę wpłaty, daty zawarcia umowy i okresu jej obowiązywania. Ponadto wymagana będzie informacja czego konkretnie dotyczy umowa i jaka jest wartość przedmiotu umowy.

"Partie polityczne będą miały obowiązek publikować w rejestrze wpłat informacje o kwotach przekraczających w jednym roku kalendarzowym 10 tys. zł, z wyłączeniem składek członkowskich. W rejestrze umów natomiast trzeba będzie zamieszczać informacje także o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą strony, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu" – informuje money.pl.

Sankcja za niewykonanie

Nad całym procesem kontrolę sprawować będzie Państwowa Komisja Wyborcza.

Kara dla partii za niewywiązywanie się z obowiązków będzie wynosić 50 proc. wysokości wpłat lub wartości przedmiotu umów, co do których nie wykonano lub nie dopuszczono do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji lub udostępnienia rejestru.

Wymierzona sankcja nie może być jednak niższa niż tysiąc zł i nie wyższa niż 30 tys. zł. Kara może być ponawiana.

