"Czyste Powietrze Plus". Minister Moskwa zapowiada nowy program

– Były już trzy główne parametry, główne grupy programu Czyste Powietrze. Dzisiaj wprowadzamy program Czyste Powietrze Plus. Plus to jest po pierwsze możliwość prefinansowania. Już 15 lipca będzie można złożyć kompleksowy wniosek w programie Czyste Powietrze – mówiła minister podczas konferencji prasowej.

Polityka podkreśliła, że podstawowa różnica ma polegać na tym, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50 proc. tej kwoty, która będzie całkowitą wszystkich naszych prac.

Z kolei po zakończeniu prac, w "przyspieszonej ścieżce" beneficjent otrzyma drugą część kwoty, jaką przeznaczył na zadanie realizowane w ramach programu.

Na nowy program ma zostać przeznaczonych dwa miliardy złotych. Jednocześnie polityk zapowiedziała, że jeżeli program się sprawdzi i będzie cieszyć się popularnością, to rząd pomyśli o przekazaniu dodatkowych środków.

Resort klimatu: Mamy zbilansowane zapotrzebowanie na węgiel

Polska ma zbilansowane zapotrzebowanie na węgiel, a biorąc pod uwagę wszystkie źródła dostaw tego surowca, z wyjątkiem rosyjskiego, mamy 1 mln ton węgla w zapasie, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

– Bilans mamy zrobiony, aktualizujemy go na bieżąco. 62 mln ton – takie jest zapotrzebowanie w ogóle całego rynku w naszym kraju. Ok. 43 mln ton to jest energetyka zawodowa. Pozostała część to są elektrociepłownie i indywidualni odbiorcy – powiedział Dziadzio podczas senackiej debaty nad ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

– Mamy zbilansowane zapotrzebowanie na węgiel. Czyli wiemy, jakie są kontrakty, na ile mln ton, przez kogo wykonane, przez kogo realizowane. Na dzień dzisiejszy nawet w tym bilansie mamy plus, 1 mln ton w zapasie [...], jeśli zbilansować wszystkie źródła dostaw węgla do naszego kraju, z wyjątkiem rosyjskiego oczywiście – dodał.

