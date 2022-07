Tusk: Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS

W sobotę w Radomiu odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej. Wybór miasta nie jest przypadkowy – to własnie Radom był matecznikiem PiS, jednak od 2014 roku miastem rządzi prezydent z Platformy Obywatelskiej Radosław Witkowski.

Dzisiejsza konwencja była zapowiadana jako największe tego typu wydarzenie od 2011 roku, gdy to zorganizowano podobną imprezę w w gdańskiej Ergo Arenie – wtedy ta konwencja rozpoczęła konwencję wyborczą i dała Tuskowi drugie zwycięstwo wyborcze.

Sala zaczęła skandować "złodzieje"

Podczas swojego wystąpienia Donald Tusk w ostrych słowach krytykował rządzących. Polityk zarzucał PiS-owi odpowiedzialność a inflację i szalejącymi cenami.

– Kiedy byłem na Pomorzu, to musiałem coś zjeść i poszedłem do jednego bistro. Ale to śniadanie było smutne, bo właściciele restauracji powiedzieli mi, że muszą co chwilę podwyższać ceny, ale nie dlatego, żeby zarobić na ludziach, ale, żeby przeżyć. Jaką rodzinę dziś stać, żeby korzystać z restauracji latem na Pomorzu? – mówił polityk

- Co takiego ci ludzie zrobili z Polską, że dzisiaj największymi problemami jest woda i chleb? – dopytywał. Ludzie zebrani na sali zaczęli w odpowiedzi krzyczeć "złodzieje!".

Donald Tusk: Polacy zostali oszukani przez rządzących

– Jeśli ktoś potrafił inflację wziąć za gardło i zdusić do zera, to był to mój rząd. Od momentu, kiedy utworzyłem pierwszy rząd do momentu, kiedy oddałem go Pani premier Kopacz inflacja zjechała z 5% do poniżej 0! Później przyszedł PiS – przekonywał. Lider PO dodał, że gdy tylko "skończy się PiS, skończy się drożyzna".

Tusk krytycznie wypowiadał się o "Polskim Ładzie" – sztandarowej reformie gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości, która wprowadziła mnóstwo chaosu.

– Mnie nawet przez gardło nie chce przejść określenie "Polski Ład", bo dobrze wiemy, jaki bałagan rządzący zgotowali polskim rodzinom. Wy pewnie też nie macie pojęcia, kto i ile straci na tym bałaganie wprowadzonym przez PiS. Polacy zostali oszukani przez rządzących – mówił.

Tusk: Wierzysz, nie głosujesz na PiS

- Chcę wam powiedzieć, że jak tylko przejmiemy władzę to zerwiemy z tym zakłamaniem, nie ważne, czy to jest polityk, czy biskup, w sprawach krzywdy dzieci i przemocy wobec dzieci nie będzie "świętych krów", bo święte i nietykalne są tylko w Polsce dzieci. Dlatego jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie zespołu prokuratorów ws. pedofilii, a nie parlamentarnej komisji – zapewnił szef PO.

Dalej polityk nawiązał też do sprawy zmiany prawa aborcyjnego, do jakiej doszło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. – Jeśli macie dzieci, córki to nie możecie głosować na PiS, bo oni zgotowali piekło kobietom [...] Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS, to proste – ocenił.

