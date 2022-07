Wysokie fejki

Robert Górski wyśmiewał te niestworzone historie w skeczu „Jak PiS dojdzie do władzy…” jeszcze za rządów PO. Czegoż wtedy nie produkował PO-wski PR?! Sam pamiętam powtarzaną z przekonaniem przez z pozoru poważnych ludzi przestrogę, że Kaczyński, jak dojdzie do władzy, będzie odbierał rodzicom dzieci z in vitro.