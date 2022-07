Morawiecki: Tusk znaczy bieda

Szef rządu był w sobotę w Tczewie (woj. pomorskie), gdzie ogłosił rozpoczęcie przebudowy historycznego mostu. Inwestycja będzie finansowana z pieniędzy z budżetu państwa. Powiat otrzyma na ten cel 60 mln złotych.

Podczas konferencji prasowej Mateusz Morawiecki skomentował słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, które padły w trakcie sobotniej konwencji partii w Radomiu.

"Pokaz nienawiści"

Premier Morawiecki nazwał konwencję PO "pokazem nienawiści, pustki i niemocy". Wskazał, że nie było tam konkretnych propozycji i deklaracji, a sama Platforma wciąż nie przedstawiła programu. – Jak Tusk przychodził do władzy, miały być niższe podatki, a został podniesiony VAT i ZUS. Składki na ZUS dzisiaj są takie, jakie są, bo w 2012 roku składka rentowna została podniesiona o kolejne 2 proc. Zabrane zostało OFE. Pamiętacie to państwo? Podniesiony został wiek emerytalny. Niestety, również przymus dla 6-latków do szkoły. To wszystko złamane obietnice. Tak można dzisiaj przedstawić całą PO – stwierdził na konferencji w Tczewie szef polskiego rządu. – Nie wiem, czy państwo zauważyliście, że brakowało tam pewnego wyjaśnienia. Otóż brakowało wyjaśnienia ze strony Donalda Tuska dotyczącego Władimira Putina. On mówił o inflacji, wysokich cenach, ale zapomniał dodać, że to Władimir Putin, jego bardzo dobry znajomy, ten, z którym się przytulał, doprowadził do podniesienia cen surowców naturalnych – dodał polityk.

– Tusk znaczy bieda. (...) Panie Tusk, pan chyba zapomniał pracę Polaków za 4 albo 5 złotych na godzinę w czasach pańskiego rządu. Pan zapomniał również to, że podnieśliście wiek emerytalny. Pan zapomniał także o tym, że podnieśliście podatki w czasach waszych rządów, czego dzisiaj, niestety, doświadczamy cały czas – powiedział Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Schetyna: Nie mam poczucia, aby funkcjonowała prawdziwa alternatywaCzytaj też:

Kaczyński odpowiada na słowa Tuska: Niedoczekanie wasze