Praktyka teoretyczna

Praktyką jest doświadczenie, najczęściej osobiste, choć czasem wynikające z przekonania do jakiegoś autorytetu. Teorią można nazwać doświadczenie uogólnione. Na przykład jeśli ktoś, wbijając gwoździe, walnie się młotkiem w palec, to z doświadczenia tego wyciąga wniosek teoretyczny, że z młotkiem trzeba uważać. Praktyka i teoria nieustannie towarzyszą naszemu życiu. Istnieją ludzie, którzy nie zawracają sobie głowy teoriami, lecz mienią się praktykami. I na odwrót – istnieje pewien gatunek osób, które tak zanurzone są w rozumowaniach teoretycznych, że mogą nie zauważyć, jak wpadną pod samochód. Ważne jest, by w podejmowanych decyzjach kierować się zarówno doświadczeniem praktycznym, jak i umiejętnym uogólnieniem tych doświadczeń.