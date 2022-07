Prezes PiS: Plan, który realizujemy opiera się na patriotyzmie

W niedzielę lider Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Ostrowiec Świętokrzyski. Polityk wziął udział w spotkaniu z wyborcami, kontynuując objazd kraju i partyjną akcję "Dobry rząd na trudne czasy".

Następnie Kaczyński udzielił wypowiedzi dla mediów.

Patriotyzm planem PiS

– Plan, który realizujemy opiera się na patriotyzmie. I patriotyzmem Polacy powinni się kierować. To jest postawienie na wspólnotę. Patriotyzm to stawianie na państwo podmiotowe. Ale patriotyzm to również wspólnota. Nie można dzielić Polaków, polityka musi być podporządkowana pod tworzenie wspólnoty – powiedział Jarosław Kaczyński. – Wyszliśmy z założenia, że trzeba było odrzucić praktykę dzielenia społeczeństwa, a także odrzucić pedagogikę wstydu. Wcześniej szerzono pogardę dla samych siebie – dodał.

Prezes PiS odniósł się w swoim przemówieniu do politycznej konkurencji i poprzedniej władzy w Polsce. Jak stwierdził, wcześniejszy rząd uważał, że "pieniędzy nie ma i nie będzie", natomiast Zjednoczona Prawica to "zakwestionowała". – Pokazaliśmy, że są pieniądze. Na politykę społeczną wydaliśmy ponad 200 mld złotych. Po naprawie finansów publicznych możemy powadzić politykę senioralną, prowadzić inwestycję. Ten region otrzymał prawie 1 mld złotych na inwestycje drogowe. Idziemy do przodu, Polska się zmienia – mówił.

Wzrost finansów

Kaczyński podkreślił, że wzrost finansów publicznych w naszym kraju widać w edukacji oraz kulturze. Rządzący mają też zamiar cały czas wspierać osoby aktywne. Według polityka, "obecnie w Polsce większość inwestycji samorządowych jest finansowana z budżetu państwa".

– Inwestycje napędzają naszą gospodarkę, zapewniają bezpieczeństwo, ale pokazują także, że Polska się zmienia i liczy się w świecie – stwierdził szef Prawa i Sprawiedliwości.

