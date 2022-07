"Wczoraj byłem Władysławem...". Tusk drwi z Kaczyńskiego

Mija rok, odkąd były szef polskiego rządu wrócił do krajowej polityki i ponownie objął fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Okazją do podsumowań tego czasu miało być sobotnie wydarzenie partyjne w Radomiu, nazwane "Konwencją Przyszłości".

W niedzielę Tusk zamieścił w mediach społecznościowych komentarz, w którym zebrał ostatnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Tusk zwraca uwagę na niektóre wpadki o potknięcia prezesa PiS.

"Kaczyński: »Wczoraj byłem Władysławem, dzisiaj jestem Zosią. Budujemy w Kruszwicy most na Wiśle. Mejza jest prezydentem Inowrocławia, a euro jest warte 3 złote«. Urobek tygodnia. To w sumie wiele wyjaśnia" – drwił lider Platformy Obywatelskiej na Twitterze.

Kaczyński: Ja bym to badał

Tusk zapewne nawiązywał do niedawnego wystąpienia Kaczyńskiego we Włocławku. Polityk mówił wówczas o zagrożeniach związanych z LGBT.

– Jest fa frakcja, która chce z nami walczyć i nawet gdyby toczyły się ciężkie walki na granicach Polski, to oni przed wszystkim zabiegaliby o to, żeby w Polsce uznać, że każdy może sobie określić, czy jest Piotrem, czy Zosią i może to zmienić z dnia na dzień i potem jeszcze raz – powiedział w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Białymstoku.

Załamie się poparcie dla PiS?

Jeden z polityków PO w rozmowie z Onetem przekonuje, że oficjalne sondaże nie oddają prawdziwego rozkładu sił na polskiej scenie politycznej. Z tajnych badań PO ma wynikać, że realna różnica między Platformą a PiS oscyluje na poziomie zaledwie 5-6 pkt. proc.

— Na tym poziomie wszystko może się zdarzyć. PiS łapie zadyszkę, sondażowa premia związana z wojną i naturalnym efektem gromadzenia się ludzi wokół władzy zniknęła. Zresztą i tak w sumie nie była duża – mówi działacz opozycji.

