Przewodniczący rosyjskiej Dumy: NATO naraża Finlandię i Szwecję na niebezpieczeństwo

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o wstąpienie do NATO w maju. Była to reakcja na rosyjską inwazję na Ukrainę. Podczas ostatniego szczytu NATO w Madrycie państwa członkowskie oficjalnie wyraziły zgodę na przyjęcie Finlandii i Szwecji do Sojuszu.

Wiaczesław Wołodin, przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej, czyli niższej izby parlamentu, oświadczył, że utworzenie baz NATO nie uczyni ani Finlandii, ani Szwecji bezpieczniejszymi. "Wręcz przeciwnie, zagrozi mieszkańcom miast, które będą gościć obiekty infrastruktury wojskowej" – dodał.

Stwierdził też, że burmistrz fińskiego miasta Lappeenranta Kimmo Jarva myli się twierdząc, że obecność NATO zwiększy poczucie bezpieczeństwa. "Kiedy wybuchają działania wojskowe, naloty są przeprowadzane przede wszystkim na infrastrukturę wojskową wroga" – oświadczył przewodniczący Dumy, cytowany przez agencję TASS.

Atakując Ukrainę, Putin wzmocnił NATO

Finlandia i Szwecja pozostawały do tej pory państwami neutralnymi wojskowo. Wszystko zmieniła inwazja Rosji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

Atak na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Władimira Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Rosyjska inwazja to drugi etap konfliktu, który trwa od 2014 r., kiedy separatyści przejęli kontrolę nad dużymi połaciami wschodniej Ukrainy. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję.

