Soboń: Szczyt inflacyjny w sierpniu? Nie potrafię powiedzieć, czy tak będzie

Według tak zwanego szybkiego szacunku GUS, inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 proc. w skali roku i jest najwyższa od ponad 20 lat. Rząd tłumaczy, że wzrost cen spowodowany jest m.in. wojną na Ukrainie. Z kolei opozycja przekonuje, że odpowiada za to obecna władza, której zarzuca "rozdawnictwo pieniędzy".

O rządowych prognozach dotyczących dalszego wzrostu inflacji w Polsce mówił we wtorek w TVN24 Artur Soboń, wiceminister finansów. – Wszyscy analitycy przewidują, że w drugiej połowie roku inflacja będzie niższa. Czy zejdzie poniżej 10 proc.? Wątpię – powiedział.

Jak dodał, "wszyscy spodziewają się szczytu inflacyjnego w sierpniu". – Ja nie potrafię powiedzieć, czy tak będzie, czy nie – przyznał.

Jak walczyć z inflacją? Soboń: Mamy dwie drogi

Tłumaczył, że "nikt nie zna" i nikt nie umie dokładnie przewidzieć sytuacji międzynarodowej. – Inflacja miesiąc do miesiąca za czerwiec jest w głównej mierze spowodowana wzrostem cen paliw. (…) Przerwanie łańcucha dostaw, radykalny wzrost kosztów transportu, ograniczenie podaży surowców, brak żywności na rynku, czy wreszcie eskalacja działań militarnych powoduje wzrost oczekiwań inflacyjnych. Prognozowanie jest obiektywnie trudne dzisiaj – stwierdził Soboń.

Pytany o sposoby na walkę z inflację, odparł, że "są dwie drogi realne, polityczne". Pierwsza to jego zdaniem "prowadzenie ostrożnej polityki monetarnej przez bank centralny" i dodatki osłonowe w postaci dopłat do prądu, węgla itp. Druga droga to "wariant radykalny", czyli "ostre hamowanie, bez żadnej wrażliwości społecznej, dławienie inflacji przez recesję i wzrost bezrobocie, bez osłon socjalnych".

– My idziemy tą drogą wrażliwości społecznej i ograniczania wpływu inflacji na nasze portfele – powiedział wiceminister.

Czytaj też:

Morawiecki o inflacji: PO pewnie znów doniesie na nas do BrukseliCzytaj też:

Recesja w Polsce? Zuber: Puka do naszych drzwi