"Może nie powinienem". Mocne słowa Jakubiaka o PO i PiS

Komentując w TVP Info ostatnie wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, Jakubiak stwierdził, że "polityka to jest działanie na rzecz dobra wspólnego". I dodał, że nie widzi tego w poczynaniach Tuska i jego partii.

– Niestety Tusk uważa, że Polska dzisiejsza to jest PiS, a jego Polska to jest PO. I całe nieszczęście polega na tym, że on w ogóle nie rozumie istoty rzeczy – ocenił.

– Pytam się, co zrobić z 50 procentami popierających Prawo i Sprawiedliwość, kiedy on (Tusk - red.) dojdzie do władzy? – powiedział Jakubiak. – Tam jest taka narracja, że podchodzi do niego policjant, ale ma twarz zakrytą i mówi: "wolałbym ścigać bandytów, a nie stać i Sejmu pilnować". No przecież ci policjanci tam stoją, ponieważ wy, peowcy, zagłuszacie im permanentnie tam spokój – przekonywał.

Jakubiak: Z małego Tuska zrobiła się duża Jachira

– Gdybym ja miał na to wpływ, to całe miasteczko, które jest tam wybudowane i palące się dykty wtedy, kiedy faktury trzeba pokazać, to tego by nie było. Tam trzeba po prostu porządek zrobić. I wtedy Tusk nie będzie miał powodu do pyszczenia – ocenił.

Odnosząc się do słów lidera PO z weekendowej konwencji w Radomiu o tym, że "jeśli wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS", gość TVP Info powiedział, że "z małego Tuska zrobiła się duża Jachira".

– Ten zlot czarownic, który się tam odbył (chodzi o konwencję PO w Radomiu - red.), miał tytuł "Przyszłość". Jeżeli takiej przyszłości nam Tusk życzy, to naprawdę… Może nie powinienem, ale chcę powiedzieć: NSDAP znalazło sobie Żydów, a Platforma Obywatelska znalazła sobie PiS i zwolenników PiS-u – stwierdził Jakubiak.

