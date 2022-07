PE chciał uderzyć w USA. Ostra odpowiedź Jakiego

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów 6-3 uchylił funkcjonujące od 1973 roku, czyli od rozstrzygnięcia sprawy Roe kontra Wade, federalne prawo aborcyjne. W konsekwencji poszczególne stany Ameryki będą mogły według własnego uznania kształtować prawo dotyczące ochrony życia nienarodzonych dzieci lub zdecydować się na jego brak.

W poniedziałek Parlament Europejski zorganizował debatę dotyczącą wyroku amerykańskiego sądu. Europosłowie wyrazili zaniepokojenie ograniczeniem możliwości dokonywania aborcji w Stanach Zjednoczonych.

Jaki: Godna pożałowania konsekwencja

Podczas debaty głos zabrał Patryk Jaki. Polityk z Polski wytknął eurodeputowanym hipokryzję i wskazał na stosowanie przez nich podwójnych standardów dotyczących niezawisłości sędziów.

– Chciałem przypomnieć, że dopiero potępiliście Polskę, za rozwiązania w sądownictwie, które notabene sami stosujecie. Ale twierdziliście, że robicie to dlatego, bo bronicie prawa sędziów do niezawisłości. A teraz co robicie? Chcecie potępić sędziów Stanów Zjednoczonych za to, że skorzystali ze swojej niezawisłości – powiedział Jaki.

Polityk stwierdził, że trójpodział władzy według eurodeputowanych polega na tym, że sędziowie orzekają tak jak chcą tego unijni politycy. Jaki zapytał także, co PE zrobił dla obrony życia dzieci na Ukrainie?

– I tak się jakoś dziwnie składa, że Stany Zjednoczone potrafią tam wysłać broń. A wy co? Przypomnijmy. Niemcy co obiecaliście? Trzydzieści dział „Gepard” – do dziś ich nie ma, bo cytuję: „okazało się, że nie ma amunicji”. Wyrzutnie „Mars” – jednak ich nie ma, bo mówicie, że są problemy z oprogramowaniem. Systemy IRIS-T? Brak, bo komplet okazał się „niegotowy” – stwierdził.

Według Jakiego, swoją bezczynnością Parlament Europejski wspiera śmierć niewinnych dzieci na Ukrainie.

– I wcale się nie dziwię, Szanowni Państwo, że chcecie potępić Stany Zjednoczone za to, że chcą bronić życia. Godna pożałowania konsekwencja. Wiem, że jestem tutaj w mniejszości, w zdecydowanej mniejszości, ale nawet gdybym był tutaj sam, to ktoś musi bronić życia tych najsłabszych. I będziemy to tutaj robić do końca, bo jesteśmy za cywilizacją życia, a nie za cywilizacją śmierci – zakończył swoje wystąpienie polityk z Polski.

