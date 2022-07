Bosak: Z UE trzeba handlować, ale podziękować za ich system prawny

"Z UE trzeba handlować, ale podziękować za ich system prawny. Ten eksperyment się nie udał. Trzeba mieć odwagę zacząć im to mówić prosto w oczy" – napisał jeden z liderów Konfederacji.

Krzysztof Bosak skomentował w ten sposób na Twitterze wpisy dotyczące ostatniej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. polityki migracyjnej Litwy.

twitter

"Chcą u siebie kontynuować eksperyment? OK, ich wybór. My powinniśmy pozostać przy tym co sprawdzone, bezpieczne i normalne" – dodał poseł.

Decyzja TSUE

W ubiegły czwartek Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał krytyczną wobec Litwy opinię w sprawie przepisów regulujących sytuację nielegalnych imigrantów. Chodzi o zatrzymywanie osób, które bezprawnie przekroczą granicę i pozbawianie ich możliwości starania się o azyl.

TSUE zdecydował, że takie rozwiązania prawne naruszają prawo Unii Europejskiej, w tym Kartę Praw Podstawowych UE, i zaprzeczył, że Wilno ma prawo do derogacji prawa europejskiego w "nadzwyczajnych sytuacjach" lub podczas "masowego napływu cudzoziemców".

W trakcie ubiegłorocznego kryzysu imigracyjnego na granicy z Białorusią, Wilno argumentowało bowiem, sytuacja ta zagraża bezpieczeństwu narodowemu.

Wilno odpowiada ws. polityki migracyjnej

Litewska minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė odnoszą się do decyzji Trybunału stwierdziła, że Litwa musi się bronić i nie zmieni swej polityki wobec migrantów, która chroni państwo oraz wschodnią granicę Unii Europejskiej.

– Podjęliśmy ważne decyzje w celu ochrony swojego bezpieczeństwa narodowego i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i w tej chwili nie widzimy, aby sytuacja zmieniła się znacząco na tyle, abyśmy mogli wycofać się z naszych decyzji. Litwa z pewnością będzie się bronić, jeśli takie zagrożenia będą się utrzymywać – tłumaczyła polityk na konferencji prasowej.

Jednocześnie Bilotaitė podkreśliła, że Wilno umożliwia ubieganie się o azyl – w ambasadzie lub na niektórych przejściach granicznych. – Niestety nie widzimy przykładów chęci skorzystania z tej możliwości, ze zrozumiałych względów i zaangażowania reżimu Łukaszenki w ten proces – tłumaczyła minister.