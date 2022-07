Zmiany w Kodeksie karnym? "Pobłażliwość tylko rozzuchwala"

W środę podczas posiedzenia Sejmu rozwiązania zaprezentował wiceminister Marcin Warchoł.

– Pobłażliwość wobec przestępców tylko ich rozzuchwala. Liczby znakomicie to wskazują. Mamy w tej chwili 45 proc. wyroków orzekanych w zawieszeniu – mówił polityk Solidarnej Polski.

Polskie sądy zbyt łagodne?

Marcin Warchoł przedstawił z mównicy sejmowej statystyki dotyczące kar, którymi objęci są w Polsce przestępcy. Według tych danych, za zabójstwo 23 proc. osób skazanych zostaje na karę minimalną, czyli osiem lat pozbawienia wolności. Za handel narkotykami w naszym kraju tylko 30 proc. osób zostaje skazanych w ogóle. Natomiast za gwałt aż 54 proc. osób dotykają przywileje dolnej granicy kary, czyli dwóch lat pozbawienia wolności, podczas gdy widełki dla tego przestępstwa to od dwóch do nawet dwunastu lat.

– Polskie sądy są jednymi z najłagodniejszych w Europie. Mamy falę pobłażliwości – stwierdził wiceminister Marcin Warchoł w trakcie swojego środowego przemówienia sejmowego. Jak zauważył, 40 proc. sprawców wraca na ścieżkę przestępstwa w ciągu następnych pięciu lat po wyjściu z więzienia. – Trzeba to zmienić – zaapelował parlamentarzysta.

Propozycje zmian Kodeksu karnego

– Przede wszystkim należy objąć ochroną ofiary przestępstw. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie w drodze do pracy, do szkoły, do domu. W tej chwili mamy falę zgwałceń w taksówkach. Nie będę wymieniał nazw tych korporacji. Ale tam też trzeba zapewnić bezpieczeństwo – powiedział Marcin Warchoł.

Zaproponowane zmiany wprowadzają zaostrzenie kar za najcięższe z przestępstw – przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej, m.in. wobec sprawców działających w zorganizowanych grupach przestępczych i tzw. białych kołnierzyków.

twitterCzytaj też:

Solidarna Polska chce skuteczniejszej ochrony wolności sumienia i wyznania