"Nie ma większej korzyści podatkowej". Soboń o nowych rozwiązaniach

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy wystąpił w środę na konferencji prasowej w siedzibie resortu finansów. Wydarzenie zatytułowano "Niskie podatki – wysoka kwota wolna a ulgi w PIT".

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów Soboń ocenił nowe rozwiązania zaproponowane przez rząd i ministerstwo.

Soboń: Nie ma większej korzyści

– Jeśli ktoś nie przekracza dochodów, które mieszczą się w kwocie wolnej od podatku, to nie ma dzisiaj żadnego podatku do zapłacenia. Z związku z czym, odliczenie od podstawy opodatkowania jakiejkolwiek ulgi zawsze kończy się wynikiem zero złotych – ogłosił wiceminister Artur Soboń. – Nie ma większej korzyści podatkowej niż zerowy podatek. Dodatkowo zaletą rozwiązania powszechnego, jakim jest kwota wolna, jest to, że ulga dawała podatnikowi korzyść dopiero przy rozliczeniu rocznym, a wysoka kwota wolna daje korzyść każdego miesiąca – mówił.

Jak wytłumaczył wiceszef Ministerstwa Finansów, ulgami podatkowymi resort celuje w określone potrzeby, który mają zostać zrealizowane w w ramach polityki fiskalnej państwa. To np.: ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna oraz ulga na indywidualne zabezpieczenie emerytalne. – Preferencje podatkowe są uzupełnieniem polityki państwa. We wszystkich obszarach, w których w systemie podatkowym funkcjonują ulgi, one uzupełniają transfery środków budżetowych, które przeznaczamy na ten cel – oznajmił Soboń. – Mamy system podatkowy, który jest bardziej progresywny i sprawiedliwy oraz lepiej skalibrowany, jeśli chodzi o podatników i wysokość ich wynagrodzeń – podkreślił.

Nowe rozwiązania podatkowe

W latach 2015-2022 w Polsce zostało wprowadzonych wiele zmian podatkowych, dzięki którym Polacy mają płacić niższe podatki. Rozwiązania dotyczą wszystkich najważniejszych podatków w kraju – PIT, CIT i VAT.

Resort finansów podał, iż dzięki wprowadzonym nowym rozwiązaniom udało się już m.in. znacznie zmniejszyć lukę VAT i uszczelnić system podatkowy.

