Strzelanina w szkole. Burmistrz: Obawiam się tuszowania śledztwa

W rozmowie ze stacją CNN Don McLaughlin powiedział, że stracił wiarę w przywódców Teksasu w USA, badających reakcję organów ścigania na masakrę, w wyniku której zginęło 21 osób – 19 dzieci i dwoje dorosłych.

Strzelanina w Uvalde

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń na terenie Robb Elementary School w Uvalde doszło 24 maja tego roku. – Zabójca zamknął drzwi i zaczął po prostu strzelać do dzieci i nauczycieli, którzy byli w klasie. To pokazuje całe zło napastnika – relacjonowały wydarzenie lokalne media. Podejrzany o dokonanie zbrodni – 18-letni Salvador Ramos – został zastrzelony przez miejscowych policjantów. Przed masową strzelaniną napastnik miał postrzelić swoją babcię, która trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Pod koniec czerwca nadinspektor tłumaczył, iż wciąż nie ma szczegółów dotyczących dochodzeń prowadzonych przez różne agencje w tej sprawie. Z powodu braku jasności i wiedzy o terminie zakończenia śledztwa podjęto decyzję o wysłaniu na przymusowy urlop szefa miejscowej policji. Komendant Arredondo i podlegające mu organy ścigania spotkały się z ostrą krytyką z powodu tego, jak długo funkcjonariusze stacjonowali w korytarzu przed przylegającymi klasami, gdzie znajdował się 18-letni napastnik i jego ofiary. Według oficjalnej relacji władz, upłynęło 70 min, zanim Salvador Ramos został śmiertelnie postrzelony przez policjantów, którzy wdarli się do pomieszczenia.

Brak przejrzystości?

Burmistrz Uvalde stwierdził w CNN, że czuje, iż cała historia dotycząca tragicznych wydarzeń w mieście nie może wyjść na jaw przez "brak przejrzystości" władz Teksasu w USA. – W tym momencie nie wiem, w co wierzyć, a w co nie – powiedział.

Zdaniem McLaughlina, nie zgadzają się "kluczowe fakty" ws. strzelaniny w szkole. Jak podkreślił lokalny polityk, "narracja zmieniała się wiele razy, a kiedy zadawano pytania, nie było odpowiedzi".

