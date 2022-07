Hołownia uderza w Dudę. Nawiązał do pamiętnej wpadki Komorowskiego

We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami powiatu lipskiego. W swoim wystąpieniu w Lipsku polityk mówił między innymi o problemach związanych z rosnącymi kosztami życia. – Dzisiaj musimy się pogodzić z tym, że mamy naście procent inflacji i starać się jakoś zaradzić tej sytuacji w momencie, w którym ceny paliw, o których wiadomo, że zależy od nich mnóstwo cen (...) po prostu szaleją, i to dzieje się w aspekcie światowym – tłumaczył prezydent, zapewniając jednocześnie, że rząd stara się przeciwdziałać inflacji.

Zwracając się do mieszkańców, Duda poprosił też, aby ci "trochę zacisnęli zęby, żeby byli optymistami".

– Oczywiście rząd podejmuje różne działania, chwała mu za to. Obniża on podatki, zdejmuje je, wprowadza wakacje kredytowe. Jestem ich zwolennikiem, bo uważam, że dla wielu rodzin to jest dzisiaj ogromny problem. Te parę miesięcy, kiedy będą mogli nie spłacać kredytu, być może będzie dla nich ratunkiem. Zwłaszcza, kiedy słyszę ekonomistów, którzy mówią, że prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni miesięcy, spiralę inflacyjną uda się zatrzymać – mówił prezydent.

Hołownia przypomniał wpadkę Komorowskiego

Wypowiedź prezydenta o "zaciskaniu zębów" odbiła się szerokim echem. Opozycja mocno krytykuje za nie Andrzeja Dudę. Do tego chóru dołączył również Szymon Hołownia. W swoim wpisie w mediach społecznościowych lider Polski 2050 przypomniał głośną wpadkę Bronisława Komorowskiego z 2015, gdy ten zaczepiony w trakcie kampanii, doradzał, by "zmienić pracę i wziąć kredyt".

"Inflacja? Zaciśnijcie zęby i paski. Nie stać cię na mieszkanie? To zmień pracę. I weź kredyt. Pamiętacie? Te wypowiedzi dzieli siedem lat, ale niesamowicie wprost łączy odklejenie od prawdziwych problemów Polek i Polaków. Polskę po PiS naprawdę da się naprawić" – napisał Hołownia w mediach społecznościowych.

