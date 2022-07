Spięcie Brauna i Muchy. "Żart może to był, ale nie na miejscu"

W trakcie swojego wystąpienia parlamentarzysta koła Konfederacji zażartował, że warto rozważyć wydanie kołom łowieckim zezwolenia na odstrzał sprawców przestępstw przeciwko środowisku.

Przestępstwa przeciwko środowisku

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w sprawie zmian dotyczących przeciwdziałania przestępczości środowiskowej w Polsce. Rozwiązania zaproponowali członkowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Celem jest m.in. zaostrzenie kar w Kodeksie karnym za nielegalne wwożenie do naszego kraju odpadów niebezpiecznych, zaśmiecanie, podpalanie wysypisk oraz inne przestępstwa umyślne – opisuje portal Wprost.pl. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało politykę "zero tolerancji dla tych, którzy niszczą środowisko".

– Co za ulga, wreszcie jest co poprzeć! Konfederacja upominała się o te rzeczy konsekwentnie. Np. o zakaz wwożenia śmieci do Polski, z której różne łobuzy tworzą centralne wysypisko europejskie. (...) Radzilibyśmy tylko przekierować te fundusze, te nawiązki nie do centrali, do Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale niech to zostanie w terenie, tam, gdzie są ludzie, w których bezpośrednim interesie będzie mieć oko na to, czy jakiś łajdak, barbarzyńca nie dopuszcza się takiego wandalizmu – powiedział podczas sejmowej debaty poseł Grzegorz Braun.

Mucha: To nie był żart na miejscu

– Ja może nawet bym się posunął dalej, może bym nawet wydał kołom łowieckim zezwolenie na odstrzał takich śmieciarzy. Żart, pani marszałek. Żart – oznajmił pod koniec swojego wystąpienia polityk Konfederacji.

– Żart może to był, ale nie na miejscu. Absolutnie nie na miejscu – odpowiedziała Joanna Mucha z koła Polski 2050. Deputowana zabrała głos w dyskusji zaraz po szefie Korony Polskiej.

