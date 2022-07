"To będzie straszna kadencja". Czarzasty zapowiada: Opozycja przejmie władzę

– Opozycja: Platforma, PSL, Hołownia, Lewica przejmą władzę za półtora roku. To będzie straszna kadencja, bo zawsze jest tak, że ludzie mądrzy muszą łatać dziury po głupich, ale zrobimy tak – zapowiedział wicemarszałek Sejmu w TVN24. Na razie opozycja nie podjęła decyzji, w jakiej konfiguracji będzie startować w wyborach parlamentarnych. Nie wiadomo, czy powstanie jedna, wspólna lista czy może dwa bloki. Wciąż możliwy jest też scenariusz, w którym każda formacja idzie do wyborów osobno.

Czarzasty apeluje do emerytów

Polityk Lewicy zaapelował też do polskich emerytów: – Ceny, drożyzna, 15 proc. inflacji, to jest uderzenie. To trzeba plastycznie opowiadać. 15 proc. to znaczy, że nie ma co 6 złotówki. To znaczy, że jak 1200 złotych – masz tysiąc, jak miałeś 12 tysięcy, masz 10 tysięcy. Drodzy emeryci, to znaczy, że jeżeli ktoś opowiada wam, że Jarosław da wam "jarkowe" i to będzie 13. i 14. emerytura, to uwaga, nie dajcie się oszukać, bo właśnie nie macie. Jarosław wam zabrał 11 i 12. emeryturę.

Jednocześnie wicemarszałek Sejmu zapowiedział, ze jego obóz polityczny przedstawi wkrótce projekt ustawy obniżającej ceny na stacjach paliw.

– To jest projekt związany z marżą. Była od nas ekipa w Orlenie przez spory czas pod przywództwem pani Magdaleny Biejat, posłanki i Adriana Zandberga i powiem tak, a to nie jest, broń Boże, żadne złośliwe i żaden przytyk. To nie będzie tak, że jeślibyśmy zaczęli w tej chwili rządzić, to benzyna za tydzień będzie kosztowała 4.90. To tak nie będzie, ale jest pytanie: jaki jest proces marżowania firmy, która w tej chwili wykazuje naprawdę olbrzymie zyski i jest pytanie, czy w ramach tego marżowania, np. jeżeli chodzi o sprzedażach niedetaliczną tylko sprzedaż masową, hurtową – czy znalazłaby się możliwość obniżenia ceny o złotówkę – wskazał Czarzasty.

