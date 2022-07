Ofensywa programowa "Po stronie Polski". Co proponuje Konfederacja?

Politycy Konfederacji zapowiedzieli start inicjatywy podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Po stronie Polski

– Będzie to formuła spotkań otwartych, merytorycznych dyskusji, podczas których będzie można zadawać pytania – powiedział poseł Krzysztof Tuduj, który został koordynatorem trasy tej ofensywy, przekonywał, że Konfederacja jest blisko ludzi, jest proobywatelska, a jej działacze są „prawdziwymi politykami, a nie marionetkami”.

Przewodniczący koła Konfederacja Jakub Kulesza wskazał cztery filary programu: gospodarka, energetyka, obronność i polityka zagraniczna.

– W pakiecie gospodarczym znajdziemy walkę z inflacją na podstawie projektów ustaw obniżających opodatkowanie cen paliw, węgla i energii elektrycznej. Kolejne punkty dotyczą swobody produkcji rolnej i korzystnych rozwiązań dla zmotoryzowanych” – wymieniał.

Inflacja. Co proponuje Konfederacja?

W punkcie gospodarka, dotyczącym m.in. przeciwdziałania inflacji wolnościowo-narodowa formacja postuluje: Projekt „Tanie Paliwo”, który „radykalnie obniży ceny na stacjach benzynowych! Zredukujemy VAT, akcyzę i opłatę paliwową oraz zlikwidujemy opłatę emisyjną”, projekt „Prąd bez VAT” obniży cenę energii elektrycznej” oraz projekt „Tani Węgiel”, który „zmniejszy podatki nałożone na ten surowiec skutecznie obniżając jego koszt”.

Konfederacja opowiada się także za swobodą produkcji rolnej.

„Odrzucamy ideologiczną politykę klimatyczną UE. To nie rolnictwo jest głównym emitentem gazów cieplarnianych, a stało się celem ataków ekologicznych aktywistów. Ograniczenia narzucane w postaci obowiązku zmniejszenia stosowania nawozów i środków ochrony roślin doprowadzą do braku podaży własnej żywności. Konfederacja jest przeciwna przeznaczeniu 10% gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne oraz narzucaniu celu 25% produkcji rolnej z gospodarstw ekologicznych” – czytamy w programie.

Kolejny punkt nosi nazwę „Dość gnębienia zmotoryzowanych”. „Konfederacja odrzuca absurdalne pomysły Brukseli! Sprzeciwiamy się zakazowi sprzedaży aut spalinowych i postulujemy likwidację opłat za autostrady” – głosi postulat.

Energetyka suwerenna, nowoczesna, jądrowa

W zakresie energetyki Konfederacja stawia na suwerenność energetyczną Polski, nowoczesne technologie w energetyce i wprowadzenie energii jądrowej.

„Polska powinna jak najszybciej wypowiedzieć unijny pakiet klimatyczny, zablokować „Fit for 55” i Europejski Zielony Ład. Musimy włączyć pełną moc elektrowni węglowych! Odrzućmy szantaż ekoterrorystów, finansowanych przez Kreml i lobbujących za rosyjskimi węglowodorami w Brukseli i Berlinie” – czytamy w programie partii.

„(…) Inwestujmy w upłynnianie i zgazowanie węgla! Polska posiada już doświadczenie w tej materii”. „Postawmy na unowocześnienie technik wydobywczych rodzimego gazu ziemnego! To ważny krok w kierunku efektywnego uzupełnienia polskiego miksu energetycznego” – czytamy dalej.

Konfederacja postuluje również ponowne badania nad eksploatacją złóż uranu w Polsce.

Obronność

Jeśli chodzi o obronność, program zawiera trzy główne punkty: Silna i nowoczesna armia; Rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz Podniesienie zdolności militarnej Polaków.

„Konfederacja zapewni każdemu Polakowi powyżej 16 roku życia możliwość wzięcia udziału w podstawowym, bezpłatnym szkoleniu wojskowym” – czytamy w programie. Ponadto pada propozycja liberalizacji dostępu do broni oraz promocji budowy strzelnic.

KPO do kosza

W zakresie polityki zagranicznej Konfederacja domaga się odrzucenia unijnej pożyczki w postaci Krajowego Planu Odbudowy.

„Krajowy Plan Odbudowy ogranicza suwerenność i przyznaje Brukseli kompetencje, które nie wynikają z traktatów. Cały program nakłada na Polskę mnóstwo obowiązków, a o przeznaczeniu pożyczonych Polsce pieniędzy w praktyce decyduje Komisja Europejska, a nie polski rząd. Beneficjentem KPO będzie biurokracja, która obsługuje i rozlicza programy, a nie polska gospodarka” – piszą na swojej stronie konfederaci.

Ukraina – stosunki podmiotowe

Konfederacja postuluje też podmiotowe stosunki z Ukrainą. Oznacza to m.in. „odrzucenie mrzonek o unii polsko-ukraińskiej” i budowę relacji partnerskich.

„Istotnym punktem relacji polsko-ukraińskich jest polityka historyczna. Ukraina powinna kategorycznie odrzucić kult Stepana Bandery i uznać rzeź wołyńską za ludobójstwo” – postuluje Konfederacja.

„Oczekujemy od strony ukraińskiej pełnego poszanowania praw polskiej mniejszości, w tym prawa do szkolnictwa z polskim językiem nauczania i zapewnienia możliwości pielęgnowania polskiej kultury” – czytamy.

Konfederacja zwraca uwagę na gigantyczną pomoc jakiej Polacy udzielili milionom Ukraińców.

„Nie możemy jednak zapominać, że uchodźcy z Ukrainy są w naszym kraju gośćmi, którym życzymy jak najszybszego powrotu do wolnej i niepodległej ojczyzny. Nie godzimy się na to, by nasi rządzący czuli się bardziej “sługami narodu ukraińskiego’’ niż stali po stronie Polski” – zaznaczają w programie konfederacji.

„Konfederacja sprzeciwia się rozszerzaniu programów socjalnych na obywateli Ukrainy. Koszty świadczeń rodzinnych, 500+, 300+, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania do pobytu w żłobku to ogromne koszty dla Polski, w których nie zamierza partycypować UE ani USA. To prosta droga do katastrofy finansowej” – czytamy.

