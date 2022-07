Duda odwiedzi przesmyk suwalski. Spotka się z prezydentem Litwy

Przywódcy krajów zobaczą się z żołnierzami stacjonującymi po polskiej i litewskiej stronie granicy państwowej. Tematem rozmów będzie zabezpieczenie regionów przylegających do obwodu kaliningradzkiego i Białorusi – poinformował szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot.

– Prezydent Andrzej Duda odwiedzi w czwartek Suwalszczyznę, granicę polsko-litewską, gdzie – razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą – spotka się z żołnierzami stacjonującymi zarówno po polskiej, jak i po litewskiej stronie granicy – powiedział minister, cytowany przez Kancelarię Prezydenta RP.

Bezpieczeństwo regionu

Tematem rozmów przywódców państw będzie przede wszystkim sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie. Jak podała KPRP, Andrzej Duda odwiedzi zlokalizowane na przesmyku suwalskim mobilne stanowisko dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Właśnie tam spotka się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Następnie planowane jest wystąpienie medialne prezydentów.

Andrzej Duda i Gitanas Nausėda odwiedzą także Batalion Logistyczny im. Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda w Marijampole na Litwie. W tym miejscu politycy również mają zabrać głos na konferencji prasowej.

Przesmyk suwalski

Wojskowi stratedzy państw Zachodu ostrzegają od pewnego czasu, że jeśli Rosja zdecydowałaby się na rozszerzenie konfliktu na Ukrainie, to pierwszym celem Moskwy mógłby się stać obszar na granicy Polski i Litwy. Chodzi o tzw. przesmyk suwalski. Minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak ocenił jednak, iż miejsce to jest "dostatecznie chronione". Odniósł się tymi słowami do publikacji "Politico", w której przesmyk suwalski określono mianem "najniebezpieczniejszego miejsca na Ziemi".

Przesmyk to 65-kilometrowy obszar na pograniczu polsko-litewskim. Teren obejmuje regiony Suwałk, Augustowa i Sejn. Stanowi połączenie terytorium państw bałtyckich z Polską i resztą krajów NATO, ale też rozdziela teren obwodu kaliningradzkiego oraz Białorusi.

