Szokujący pomysł szefa EPL. Skurkiewicz: Mam nadzieję, że państwa europejskie tak daleko nie pójdą

Szef EPL Manfred Weber proponuje, żeby UE zobligowała kraje członkowskie do przymusowego dzielenia się gazem z takimi krajami jak Niemcy. Berlin stoi przed poważnymi problemami w przypadku odcięcia dostaw gazu z Rosji. Jak informował niedawno magazyn "Focus" z 40 mln niemieckich gospodarstw domowych połowa jest ogrzewana gazem, a 55 proc. z nich otrzymuje go z Rosji. Około 37 proc. importowanego gazu w Niemczech jest przeznaczone na potrzeby przemysłu, a 15 proc. zużywa przemysł chemiczny i farmaceutyczny.

Poproszony o komentarz do pomysłu Webera Wojciech Skurkiewicz wskazał, że liczy na zdrowy rozsądek przywódców państw Unii Europejskiej.

– Polska na forum międzynarodowym wielokrotnie przestrzegała, że Nord Stream I i II to ingerencja w bezpieczeństwo energetyczne Europy. Zasoby magazynowe zwłaszcza we wschodnich Niemczech zostały sprzedane Gazpromowi. Dzisiaj widać, że były to logiczne działania Putina wobec Europy. Dzisiaj oczekiwanie, że państwa, które racjonalnie podchodziły do polityki energetycznej, miałyby się dzielić z tymi, które podchodziły do tego mało roztropnie, to dość przewrotne. Mam nadzieję, że państwa europejskie tak daleko nie pójdą – powiedział na antenie TVP.

Nowe kraje w NATO

Polityk komentował także proces akcesyjny Szwecji i Finlandii do NATO. Oba kraje złożyły wnioski o przystąpienie do Sojuszu, a jego członkowie podczas szczytu w Madrycie wyrazili zgodę na rozszerzenie. Teraz parlamenty poszczególnych państw członkowskich muszą wyrazić zgodę na przyjęcie Sztokholmu i Helsinek do NATO. Jak wskazał w środę rzecznik rządu Piotr Mueller Sejm zajmie się tą sprawą jeszcze w czasie wakacji.

– To byłby jasny sygnał, że decyzja o rozszerzeniu NATO jest oczekiwane. To kluczowy moment, zwłaszcza w chwili w jakiej się obecnie znajdujemy, wojny jaka toczy się za naszą wschodnią granicą. Szwecja i Finlandia to kraje z bardzo dużym potencjałem militarnym i kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej i północno-wschodniej flanki NATO. Dzięki temu, że Finlandia wstępuje do NATO granica między Rosją a Sojuszem zwiększa się o ponad 1000 km. I co może ważniejsze, basen Morza Bałtyckiego stanie się praktycznie wewnętrznym morzem NATO, poza enklawą kaliningradzką – wskazał wiceszef MON.

