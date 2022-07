"Wiara bywa wykluczająca". Buzek uderza w Kościół

– Tak, jestem wierzącym, ale dotykają mnie chwile zwątpienia. (…) Wiara, którą pielęgnujemy (…) od czasu do czasu bywa wykluczająca i to mi bardzo przeszkadza – stwierdził polityk na antenie radia TOK FM.

Za czasów, gdy Buzek był premierem, Polska ratyfikowała konkordat ze Stolicą Apostolską. – Konkordat zapewniał pełną autonomię. (…) On był nowoczesną umową międzynarodową, która przede wszystkim gwarantowała pełną autonomię Kościoła i państwa. Tam jest zapisany rozdział Kościoła i państwa, to tylko jest grzech polityków i ludzi Kościoła zapewne, że ten rozdział nie nastąpi – stwierdził eurodeputowany KO.

Jerzy Buzek zaznaczył też, że za jego czasów "nie oddano władzy Kościołowi": – Nie pamiętam, żebyśmy w jakikolwiek sposób tak właśnie oddawali czy przekazywali władzę. Ratyfikowaliśmy konkordat w którym zapisana jest autonomia jednej i drugiej instytucji. Tylko od państwa zależy, czy nadużywana jest ta autonomia, czy udzieli się nadzwyczajnych prerogatyw i możliwości dla Kościoła, a z drugiej strony, czy Kościół wymusza albo też stosuje pewne działania polityczne, które w zasadzie są nie jego funkcją.

Tusk o Bogu

Wątek kościelny pojawił się także podczas jednego z ostatnich wystąpień lidera PO.

W sobotę w Radomiu odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej. Wybór miasta nie jest przypadkowy – to właśnie Radom był matecznikiem PiS, jednak od 2014 roku miastem rządzi prezydent z Platformy Obywatelskiej Radosław Witkowski. Chcę wam powiedzieć, że jak tylko przejmiemy władzę to zerwiemy z tym zakłamaniem, nie ważne, czy to jest polityk, czy biskup, w sprawach krzywdy dzieci i przemocy wobec dzieci nie będzie "świętych krów", bo święte i nietykalne są tylko w Polsce dzieci. Dlatego jedną z pierwszych decyzji będzie powołanie zespołu prokuratorów ws. pedofilii, a nie parlamentarnej komisji – zapewnił szef PO.

Dalej polityk nawiązał też do sprawy zmiany prawa aborcyjnego, do jakiej doszło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. – Jeśli macie dzieci, córki to nie możecie głosować na PiS, bo oni zgotowali piekło kobietom [...] Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS, to proste – ocenił.

