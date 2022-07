Wicemarszałek Sejmu: Mejza chciał się podlizać

W piątek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do ostatniego przemówienia z mównicy sejmowej parlamentarzysty niezrzeszonego.

Sejm: Wystąpienie Mejzy

W ostatni czwartek chwilę przed godz. 23:00, jako ostatni w punkcie oświadczeń poselskich, wystąpił Łukasz Mejza, były wiceminister sportu i turystyki. W tym czasie zarówno ławy rządowe, jak i opozycyjne świeciły pustkami. W sali obrad widać było tylko marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską i pracowników Kancelarii Sejmu.

W takich okolicznościach Mejza między innymi porównał prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego do legendarnego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej Kazimierza Górskiego. Polityk zwrócił się także do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. – Pan się lubi kreować na super-sportowca i zauważyłem, że ma pan tupet porównywać się do Jarosława Kaczyńskiego. To tak na sportowo (...). Szczególnie, że ostatnio głośno było o selekcjonerach reprezentacji Polski w piłce nożnej. Widzi pan, panie Tusk, Jarosław Kaczyński to jest taki Kazimierz Górski polskiej polityki. Człowiek, który serducho zostawił dla swojej reprezentacji, dla swojego kraju. Człowiek, który jest symbolem. Zawsze będzie wzorem do naśladowania, bo zawsze był po właściwej stronie. Pan z kolei przypomina innego selekcjonera, Paulo Sousę – mówił Mejza.

Zgorzelski komentuje

Zdaniem Piotra Zgorzelskiego, "to oświadczenie, pomimo że była pusta sala, było dedykowane jednemu widzowi". – Tak jak jest jedna telewizja, przeznaczona dla jednego widza – ocenił wicemarszałek Sejmu. I dodał, że Łukasz Mejza "chciał się podlizać" Jarosławowi Kaczyńskiemu. – Jak można inaczej nazwać to, że poważny facet wychodzi i robi taką pompkę swojemu przełożonemu? – mówił.

Polityk PSL podkreślił również, iż "posłowie nie muszą być podczas wygłaszania oświadczeń" i "trudno oczekiwać, żeby po głosowaniach 460 posłów zostało na sali". – Są np. bardzo ważne oświadczenia o charakterze regionalnym czy rocznicowym i nie ma innej możliwości, niż poczekać na koniec głosowań, gdy już wszyscy pojadą, i je wygłosić" – powiedział poseł klubu Koalicji Polskiej.

