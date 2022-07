"Ma pan 24 godziny". Ogórek stawia ultimatum posłowi PO

Zdecydowana reakcja Magdaleny Ogórek to odpowiedź na słowa Marka Sowy, które padły podczas programu "Gość Wiadomości" na antenie TVP.

– Czasami tutaj państwo mówicie w TVP, ostatnio słuchałem pani redaktor Ogórek. Jej zmartwieniem jest torebka za 20 tys. zł, czy to, czy będzie ją stać na studia dla syna za 20 tys. funtów miesięcznie. Polacy o czymś takim nawet nie mogą sobie pomyśleć – powiedział poseł PO.

Ostra reakcja Ogórek

Dziennikarka TVP odniosła się do twierdzeń Sowy w mediach społecznościowych. W swoim wpisie na Twitterze Ogórek wezwała polityka do "natychmiastowych przeprosin" i zagroziła sprawą w sądzie, jeśli je żądanie nie zostanie spełnione.

"Wzywam posła @SowaMarek do natychmiastowych przeprosin za słowa, które padły przed chwilą w @tvp_info z pana ust - ma pan 24 godziny. 1. Nie mówiłam takich słów na antenie. 2. Nie mam syna. Każde Pana słowo to kłamstwo. Albo przeprosiny, albo składam pozew. Koniec tego" – napisała Ogórek.

Sowa odpisał Ogórek stwierdzając, że przeprasza za... przejęzyczenie. Informacja o niemożności sfinansowania studiów w Wielkiej Brytanii odnosiła się bowiem do córki dziennikarki. To jednak nie usatysfakcjonowało gwiazdy TVP.

"Najpierw pan Borusewicz oszukał odnośnie do moich zarobków, by uruchomić nagonkę, potem wasze media dołożyły swoje. Powiedział pan: «pani poseł Ogórek powiedziała na antenie» i dalej kontynuował pan swoje kłamstwa. Przeprosiny lub pozew do sądu" – napisała.

Kiedy polityk PO zaprzeczył, że wypowiedział takie słowa, Ogórek napisała: "Proszę sobie odsłuchać. Jest pan patologicznym kłamcą i jak każdy kłamca gubi się pan teraz w przekazie. Nie byłam w radach nadzorczych spółek skarbu państwa (publiczne pieniądze!) jak pana brat ksiądz. I jeszcze jedno: od mojego dziecka niech pan się trzyma z daleka".

W odpowiedzi polityk PO... zaatakował premiera Morawieckiego.

"Pomyliła się Pani. Patologicznym kłamcą jest @MorawieckiM Zdiagnozował go lekarz, będący posłem" – napisał Sowa.

