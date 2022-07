Niepokojące słowa wojskowego. "Rosja robi to, by w przyszłym roku wznowić ofensywę"

"Rosja czeka na możliwość, by zrobić przerwę w działaniach zbrojnych na Ukrainie, odbudować swoje siły i wznowić ofensywę w przyszłym roku" – powiedział gen Hodges, cytowany przez ukraiński portal Espreso.

"Okupanci nie są w stanie rekompensować swoich strat bojowych, dlatego koncentrują wysiłki na wywiezieniu broni i wojskowych z Kaliningradu, z granic Finlandii, z Krymu i z zakątków Rosji. Brakuje im zasobów ludzkich" – uważa amerykański wojskowy. "Wyczekują możliwości zrobienia przerwy i odbudowania się, by kontynuować działania ofensywne w następnym roku" – dodaje gen. Ben Hodges.

Były dowódca armii USA w Europie wskazuje: "Oczywiście nie chcemy dać im takiej możliwości. (Siły rosyjskie) trzeba unieszkodliwiać tu i teraz, w szczególności gdy nie pozostaje im nic innego niż uderzenia artyleryjskie. To wspaniała szansa dla Ukrainy i podejrzewam, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy czeka na taką możliwość, wzmacniając swoje siły i prowadząc odpowiednie przygotowania".

Wojskowy ocenia, że rosyjskiej armii nie uda się dojść do Odessy ani do Kijowa: "Będą próbować umocnić się na zajętych terytoriach, by ogłosić swoje pośrednie zwycięstwa, bo zdają sobie sprawę z braku sił, by posuwać się do przodu".

Wojna na Ukrainie. Niepokojące doniesienia brytyjskiego wywiadu

Brytyjskie ministerstwo obrony w swoim codziennym raporcie na temat sytuacji na froncie wskazuje, że rosyjskie dowództwo podjęło decyzję o zaangażowaniu nowych sił do walki na Ukrainie. Wskazano jednocześnie, że rosyjska armia boryka się z coraz większymi brakami w sprzęcie.

Jak wskazują Brytyjczycy, Rosja przenosi siły rezerwowe z całego kraju i gromadzi je w pobliżu granic Ukrainy do przyszłych operacji ofensywnych. Duża część nowych rosyjskich jednostek piechoty prawdopodobnie korzysta z pojazdów MTLB jako swojego głównego środka transportu.

Do tej pory pojazdy te były przez długi czas nieużywane podczas działań frontowych, ponieważ rosyjskie dowództwo było zdania, że są one nieodpowiednie do pełnienia większości frontowych ról transportowych dla piechoty. Sięgnięcie po tak głębokie rezerwy oznacza, że Rosjanie borykają się ze znacznymi brakami w sprzęcie.

