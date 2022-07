Wójcik: Gowin jawnie szkodził rządowi. My prowadzimy ubogacającą dyskusję

"Byłem zdziwiony, że taka uchwała w ogóle pojawiła się na Radzie Ministrów" – przyznał Michał Wójcik, pytany przez Interię o przyjętą przez rząd uchwałę ws. wspólnej polityki rządu. Jej celem było de facto zdyscyplinowanie polityków Solidarnej Polski ze Zbigniewem Ziobrą na czele.

"Nie mieliśmy żadnej wiedzy o pracach nad takim dokumentem. Dopiero po jego zaprezentowaniu odbyła się dyskusja, na której wyraziliśmy swój punkt widzenia" – relacjonuje polityk Solidarnej Polski.

Michał Wójcik i Zbigniew Ziobro zgłosili sprzeciw wobec uchwały. Dlaczego? "Jestem ministrem od siedmiu lat i doskonale wiem, jakie są moje obowiązki i uprawnienia. Wszystko wynika z istniejących przepisów, które ta uchwała tylko powieliła. Dlatego nie widziałem potrzeby, aby się dodatkowo dyscyplinować. Poza tym mamy do czynienia z rządem koalicyjnym, w którym rzeczą normalną jest różnica stanowisk w partiach wchodzących w skład koalicji. W miażdżącej większości spraw głosujemy tak jak nasz koalicjant - Prawo i Sprawiedliwość. Byłoby jednak nieuczciwe wobec naszych wyborców, aby tam, gdzie mamy inne zdanie, milczeć" – wyjaśnia minister.

"Gdyby tak było, wstąpilibyśmy do PiS-u"

Michał Wójcik wskazuje, że nie wie, kto jest autorem uchwały. Przekonuje też, że różnice między koalicjantami są normalne: "Jesteśmy koalicją, a nie jedną partią. Gdybyśmy o wszystkim myśleli identycznie jak PiS, wstąpilibyśmy do PiS-u. Solidarna Polska od dawna różniła się np. w ocenach zmian polityki klimatycznej, podejścia do gazu i węgla. Mamy do tego prawo. Minister Zbigniew Ziobro miał rację w wielu spornych kwestiach. Mówię to z pełnym przekonaniem".

Minister odcina się także od porównań do Jarosława Gowina i jego partii Porozumienie, które na fali sporów z PiS odeszli z rządu. "Porozumienie i Gowin jawnie szkodzili rządowi. My prowadzimy ubogacającą dyskusję wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy" – podkreśla Wójcik w rozmowie z Interią.

