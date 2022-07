Jasna Góra. Prezydent: Państwo silne jest swoimi silnymi obywatelami

– Nikt nie spodziewał się, że przyjdzie nam modlić się za Ojczyznę w tak trudnych czasach. Przez ostatnie 200 lat doświadczaliśmy zniknięcia Polski z mapy. Dziś cały czas staramy się budować i umacniać wolną Polskę. Dziękuję za Waszą głęboką pamięć o Ojczyźnie i za to, że każdego dnia stajecie w obronie wartości – powiedział prezydent, zwracając się od uczestników pielgrzymki.

– Dziękuję za siłę ducha, wiarę w jasny cel, wiarę, która pomaga przetrwać trudne chwile. Teraz, gdy trwa rosyjska agresja, dziękuję także za wspieranie naszych sąsiadów, modlitwę za naród ukraiński.Wielkim naszym zadaniem jest strzeżenie wartości. Nie mam wątpliwości, że mają one fundamentalne znaczenie dla trwania i rozwoju państwa – wskazał polityk.



Andrzej Duda wyraził wdzięczność twórcom Radia Maryja: – Dziękuję Wam, dziękuję ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim współtwórcom i animatorom Radia Maryja oraz całej rodzinie Radia Maryja za waszą głęboką pamięć o ojczyźnie i o tym co jest dla ojczyzny rzeczywiście ważne by trwała. Za to, że codziennie stajecie w obronie świata wartości.

Prezydent: Rodzące się życie to sens istnienia rodziny

– Państwo silne jest swoimi silnymi obywatelami. Dziękuję za obronę rodziny i jej podstawowego elementu – rodzącego się życia. To jest kwintesencja i sens jej istnienia. Mądre państwo stawia na rodzinę, bo jest ona gwarancją państwowości i społeczeństwa. Nie było Polski na mapie, ale polskość przetrwała w rodzinie – podkreślił Andrzej Duda na Jasnej Górze.

Prezydent zaznaczył: – Ojczyzna i społeczeństwo to nie tylko ci, którzy są w sile wieku, ci, którzy są w stanie budować i rozwijać państwo; to także ci, którzy służyli Ojczyźnie przez ostatnie dziesięciolecia, są z nami i stanowią ważny element wspólnoty.

