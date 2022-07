Dera: Powołując Glapińskiego na kolejną kadencję prezydent miał pewność, że może to zrobić

Podczas niedawnej konwencji PO w Radomiu, szef tej partii Donald Tusk zapowiedział, że jeśli PO wygra wybory, "wyprowadzi Adama Glapińskiego z NBP". Były premier stwierdził, że jego formacja po wyborach nie będzie czekać nawet miesiąca. Te słowa wywołały falę oburzenia i krytyki. W podobnym tonie wypowiedział się też wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

Komentarz ministra w KPRP

Zdaniem ministra Andrzeja Dery z Kancelarii Prezydenta, wypowiedź Tuska była "skandaliczna". – Ktoś, kto mówił o siłowym rozwiązaniu w państwie demokratycznym, wzywa do anarchii, wzywa do wojny. Taka wypowiedź dyskwalifikuje polityka – ocenił na antenie Polsat News.

Jak stwierdził, "można się spierać, czy prezes Glapiński zrobił dobrze czy źle, ale opozycja z prezesa Glapińskiego robi pewien fetysz". – Z waszych wypowiedzi wynika, że za inflację w świecie odpowiada jeden człowiek – odpowiada Glapiński i mało tego – odpowiada jeszcze PiS, bo wszystko, co się stało z inflacją, to jest wina PiS-u i Glapińskiego – powiedział prezydencki minister zwracając się do posłów opozycji.

Andrzej Dera zapewnił, że powołując Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezydent Andrzej Duda "miał 100-procentową pewność, że może to zrobić". – Jakakolwiek sugestia, że były jakiekolwiek inne ekspertyzy, jest niedorzeczna i bzdurna. Takich rzeczy nie było, po prostu – podkreślił polityk.

W odpowiedzi poseł Piotr Borys z PO zaznaczył, że zgodnie z ekspertyzą dr Doroty Pudzianowskiej, prezes Glapiński jako członek zarządu pełnił już funkcję w NBP, w związku z tym jego obecna kadencja jest już trzecią. – Te kwestie wymagają wyjaśnienia – ocenił. Zdaniem Borysa, "skutki funkcjonowania Glapińskiego są dramatyczne, więc musi ponieść odpowiedzialność".

